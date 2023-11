Wieder das Wetter: Abfahrt der Frauen am Matterhorn abgesagt

Bisher hatten die Organisatoren mit den geplanten Rennen am Matterhorn kein Glück. Das setzte sich auch am heutigen Samstag fort, die Frauen-Abfahrt musste abgesagt werden.

Kira Weidle und Co. konnten am Samstag nicht starten und hoffen auf den Sonntag. IMAGO/GEPA pictures

Das Matterhorn muss weiterhin auf seine Premiere im alpinen Skizirkus warten: Den bislang sechs Absagen folgte am Samstag auch für die geplante Weltcup-Abfahrt der Frauen in Zermatt-Cervinia die siebte, resultierend aus schlechten Wetterbedingungen. Das gab der Weltverband FIS bekannt. Er sagte das Rennen angesichts der ungünstigen Vorhersage am Vormittag ab, nachdem der Start zuvor zunächst um 45 Minuten auf 12.30 Uhr verschoben worden war. Auch das Training konnte zuvor nur teilweise stattfinden.

Der nächste Versuch findet am Sonntag statt, um 11.45 Uhr steht eine weitere Abfahrt der Frauen im Rennkalender.

Mit der Absage setzt sich die schwarze Serie am Matterhorn fort: In der letzten Saison waren jeweils zwei Abfahrten für die Frauen und Männer dem Schneemangel zum Opfer gefallen, am vergangenen Wochenende mussten zwei Starts der Männer aufgrund von starkem Wind und zu viel Schnee gestrichen werden.

Kritik daran, Rennen im November durchzuführen, hatte es bereits im Vorfeld gegeben: Zum einen gilt die in großer Höhe gelegene Strecke als windanfällig, zum anderen das Wetter im November als instabil. Die Rennen auf der "Gran Becca", die vom Gletschergebiet oberhalb des Schweizer Ortes Zermatt hinunter ins italienische Cervinia führt, sind ein Prestigeobjekt des umstrittenen Weltverbandspräsidenten Johan Eliasch.