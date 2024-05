Wie geht es weiter? Der HSV Hamburg und die Lizenz

An eine Bedingung hatte die Handball Bundesliga die Lizenz des HSV Hamburg für die nächste Saison in der 1. Liga geknüpft. Der Verein zeigte sich optimistisch. "Alle Unterlagen sind fristgerecht eingereicht", hieß es einen Tag vor Fristende. Doch am Freitag kam die Lizenzierungskommission der HBL zu einem anderen Urteil. Was ist passiert? Wie geht es weiter? Diese und weitere Fragen und Antworten zum Thema in der Übersicht.

Was ist passiert?

Die Handball Bundesliga vergab am 17. April die Lizenzen für die Spielzeit 2024/25. Während 35 Klubs diese - teils unter Auflagen - direkt erhielten, war die für den HSV Hamburg an eine Bedingung geknüpft. Die HBL konkretisierte, "dass die derzeit noch bestehende Liquiditätslücke bis spätestens zum 03.05.2024 geschlossen" werden müsse. "Dies muss gegenüber der Lizenzierungskommission fristgemäß nachgewiesen werden. Wird die Bedingung nicht innerhalb der gesetzten Frist erfüllt, gilt die Lizenz als nicht erteilt", so die HBL weiter.

Über die Höhe dieser Lücke wurden weder von Liga noch Verein Angaben gemacht. "Wir haben den Prozess in den vergangenen Wochen immer im engen Austausch mit der HBL geführt und wussten, dass wir diese Bedingung womöglich bekommen würden, weil wir seit unserem Neustart unter gesamtwirtschaftlich schwierigen Rahmenbedingungen kontinuierlich gewachsen sind", erklärte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke in einer Vereinsmitteilung, dass die Bedingung für den Handball Bundesligisten nicht überraschend kam.

Der Verein zeigte sich optimistisch. "Ich bin sicher, dass wir das schaffen", sagte Frecke. "Nun müssen wir dieses Wachstum und unsere Stabilität in diesem Jahr noch einmal mit zusätzlichen Dokumenten untermauern, um nachzuweisen, dass wir die von der Liga errechnete Liquiditätslücke decken können. Wir haben dafür bereits die nötigen Zusagen und werden die benötigten Unterschriften und Unterlagen bis zum 3. Mai einreichen und freuen uns dann auf unsere nächste Spielzeit in der ersten Liga", so der HSV-Geschäftsführer weiter.

Doch es kam anders: Die unabhängige Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga teilte am Freitag nach Ablauf der Frist mit, "dass der Handball Sport Verein Hamburg den Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, der zur Erlangung einer Lizenz zur Teilnahme am Spielbetrieb der Saison 2024/25 berechtigt, nicht fristgemäß erbracht hat."

Was ist eine Bedingung?

Die Ordnung zur Lizenzierung der HBL sieht mit Auflagen unter denen die Lizenz erteilt wird und Bedingungen, die für den Lizenzerhalt zu erfüllen sind, zwei Instrumente für die Lizenzierungskommission vor, die "insbesondere der Herstellung und dem Erhalt der Lizenzierungsfähigkeit" dienen sollen.

Optionen, mit denen die wirtschaftliche Stabilität verbessert werden soll, sind laut Ordnung beispielsweise die Verbesserung des Eigenkapitals oder die Kontrolle des Personalaufwands sowie ausdrücklich auch "die Schließung einer festgestellten Liquiditätsunterdeckung durch Liquiditätsreserven ... oder/und durch originäres Eigenkapital oder Eigenkapitalersatz."

Was fehlte bei der Bedingung?

Das ist unklar. Der HSV Hamburg hatte sich noch am Donnerstag optimischt gezeigt. "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht", sagte Geschäftsführer Sebastian Frecke am Rande des Heimspiels gegen den BHC bei Dyn: "Alle Unterlagen sind fristgerecht eingereicht. Die Liga hat alles." Der HSVH habe sich "nichts zu schulden kommen lassen. Wir sind guter Dinge und warten die Entscheidung der Bundesliga ab."

Dabei hat es aber eventuell ein zeitliches Problem gegeben. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, sei eine siebenstellige Summe eines Investors erst eine Stunde nach Ablauf der Frist auf das Konto der Spielbetriebsgesellschaft eingegangen. Eine Bestätigung durch den Club gab es nicht - eine Nachfrage von handball-world blieb bislang unbeantwortet.

Allerdings sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann dem Norddeutschen Rundfunk: "Diese Frist war bekannt. Und bei allen Bemühungen muss man sich auch um den administrativen Weg kümmern. Das gehört zum Management mit dazu. Es geht nicht nur darum, seine Einnahmen zu erhöhen und Ausgaben zu verringern, sondern auch darum, ein Unternehmen so zu führen, dass es die Reife hat, in der Handball-Bundesliga mitzuspielen."

Was sagt der HSV Hamburg?

Der HSV Hamburg ist anderer Meinung: "Der Handball Sport Verein Hamburg hat fristgerecht alle erforderlichen Verträge bei der Handball-Bundesliga eingereicht, um die Bedingung, an die die Erteilung der Lizenz für die Saison 2024/25 geknüpft war, zu erfüllen", heißt es in einer Stellungnahme der Hanseaten.

"Wir sind uns sicher, dass wir die Bedingung erfüllt haben", betonte HSV-Geschäftsführer Sebastian Frecke und erklärte: "Wir mussten dafür in den vergangenen Tagen einige Verträge anpassen und damit Zahlungen nach vorne ziehen, damit das von der HBL berechnete Szenario einer Liquiditätslücke so nicht eintreten kann. Das haben wir getan und alle Verträge fristgerecht bei der Liga eingereicht."

Der Geschäftsführer der Hanseaten wurde von der Entscheidung des Ligaverbands offenbar überrascht. "Leider haben wir entgegen unserer festen Erwartung trotzdem eine negative Rückmeldung von der Lizenzierungskommission erhalten. Wir werden nun den Rechtsweg nutzen und haben fristgerecht gegen die Erteilung der Bedingung Beschwerde eingelegt."

Wie geht es nun weiter?

Der HSVH hat unmittelbar nach dem ablehnenden Bescheid der Lizenzierungskommission form- und fristgerecht eine Beschwerde gegen die Bedingung für die Lizenz eingereicht, die jetzt beim HBL-Präsidium vorliegt.

Die Beschwerde richtet sich laut der Stellungnahme des HSV gegen die grundsätzliche Erteilung der Bedingung, "da gegen die Entscheidung der Lizenzierungskommission über die Erfüllung oder Nicht-Erfüllung einer gestellten Bedingung laut Ordnung zur Lizenzierung keine Beschwerde eingelegt werden kann".

Eine Entscheidung in den nächsten Tagen werde angestrebt. "Es liegt im Interesse aller Beteiligten, dass das weitere Verfahren möglichst zügig stattfindet", teilte HBL-Sprecher Oliver Lücke auf Nachfrage der dpa mit.

Was wäre der nächste Schritt?

“Im Falle einer der Beschwerde nicht abhelfenden Entscheidung des Präsidiums des HBL e. V. verbleibt dem Handball Sport Verein Hamburg die Möglichkeit der Anrufung des verbandsinternen Schiedsgerichtes", so die Handball-Bundesliga GmbH zum weiteren Ablauf des Verfahrens.

Das unabhängige Schiedsgericht bestünde aus einem Vorsitzenden Richter sowie je einem Vertreter, die von der HBL und dem HSVH entsandt werden. Sie müssen mehrheitlich eine Entscheidung treffen.

Durch eine solche Entscheidung erhielt der damalige HSV Hamburg 2014 doch noch die ursprünglich verweigerte Lizenz für die Serie 2014/15. Dem HSV wurde im Januar 2016 dann jedoch nachträglich die Lizenz für die damals laufende Saison 2015/16 entzogen.

Wo spielt der HSV Hamburg in der nächsten Saison?

Die Lizenzunterlagen für die Serie 2024/25 hatte der HSV Hamburg aktuell nur für die Bundesliga eingereicht. "Ein Antrag für die 2. Liga liegt nicht vor", bestätigte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann der dpa.

Sollte es weder durch die Beschwerde noch durch den Spruch des Schiedsgerichts die Spielerlaubnis für die 1. Bundesliga geben, würde es für den HSV zurück in die höchste Spielklasse des Landesverbandes gehen.

Das wäre die fünftklassige Hamburg-Liga. Allerdings spielt die U23 des HSV in dieser Saison in der viertklassigen Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein, so dass der Verein deren Startplatz mit der ersten Mannschaft nutzen könnte.

Was ist mit der aktuellen Saison?

Die aktuelle Spielzeit ist von der Lizenz-Entscheidung nicht betroffen, der HSV Hamburg kann die Saison normal zu Ende spielen - würde aber unabhängig von der abschließenden Platzierung in der Tabelle der Handball Bundesliga als erster Absteiger gewertet werden.

Trainer Torsten Jansen sieht keine Motivationsprobleme für die vier letzten Saisonspiele: "Wir hauen weiter alles rein, wie vorher auch", sagte der 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Jeder einzelne Spieler seines Teams habe "einen Wahnsinnscharakter".

Der HSV Hamburg steht derzeit mit 28:32 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz der Handball Bundesliga und könnte die Saison noch mit einer ausgeglichenen Bilanz abschließen. Nach der Länderspielwoche steht erst ein Heimspiel gegen Flensburg an, bevor es nach Leipzig geht. Dann kommt es am 29. Mai zum letzten Auftritt in eigener Halle gegen Eisenach, bevor es zum Abschluss nach Balingen geht.

Welche Auswirkungen hat die Entscheidung auf Ab- und Aufstieg?

Aufgrund ähnlicher Entscheidungen in der Vergangenheit ist es naheliegend, dass bei einer Lizenzverweigerung die Anzahl der Absteiger verringert wird. Dies ergibt sich auch aus den entsprechenden Bestimmungen:

"Es steigen zwei Mannschaften aus der Bundesliga (Tabellensiebzehnter und Tabellenachtzehnter) ab", heißt es in der Durchführungsordnung der HBL, die ausführt: "Lizenznehmer, die nicht zu den in dieser Regelung genannten Absteigern gehören und keine Lizenz für das nächste Spieljahr erhalten oder beantragen, werden auf die Zahl dieser Absteiger angerechnet."

Der Ligaverband wollte sich unterdessen auf Nachfrage von handball-world noch nicht zu sportlichen Auswirkungen, auch für die 2. Handball-Bundesliga, äußern und kündigte eine gesonderte Stellungnahme an.

Welche Teams könnten profitieren?

Sollte es bei der Lizenz-Verweigerung für den HSV Hamburg bleiben, würde der 17. Platz in der 1. Bundesliga für den Klassenverbleib ausreichen. Auf diesem liegt derzeit der Bergische HC, der bei 17:45 Punkten steht. Auch Schlusslicht HBW Balingen-Weilstetten kann in diesem Fall wieder hoffen, nach der Niederlage gegen Eisenach beträgt der Abstand auf den BHC bei noch vier ausstehenden Spielen aber weiterhin sechs Punkte.

Der ThSV Eisenach hätte unterdessen in diesem Fall mit dem Sieg in Balingen den Klassenverbleib bereits final gesichert, auch der TVB Stuttgart und der HC Erlangen hätten eine weitere Saison die erste Klasse gebucht. Alle drei Teams könnten allerdings theoretisch noch vom BHC abgefangen werden und auf den 17. Platz rutschen. Sollte der HSV die Lizenz dann doch noch erstreiten, würde dies den Abstieg bedeuten.

Da der HSV Hamburg keine Lizenz für die 2. Liga beantragt hat, würde sich die Lizenzverweigerung auch auf diese Spielklasse auswirken. Auch hier würde der Vorletzte in der Liga verbleiben, aktuell liegt der TuS Vinnhorst auf diesem Platz - und wird diesen bei sechs Punkten Abstand nach oben und fünf nach unten auf den EHV Aue vermutlich auch beibehalten.

Was ist mit der Beschwerde des Bergischen HC?

"Nach den allseits einsehbaren öffentlichen Informationen ist mehr als zweifelhaft, ob der HSV Hamburg die wirtschaftlichen Kriterien in dieser Saison erfüllt hat und zukünftig erfüllen kann", hatte der Bergische HC am 2. Mai in einer Stellungnahme erklärt und von der Handball Bundesliga Auskunft verlangt.

Die HBL wies den Antrag zurück, da sie durch die Lizenzordnung verpflichtet sei, "sämtliche während des Lizenzierungsverfahrens von den Lizenzbewerben erhaltene Informationen streng vertraulich zu behandeln und diese weder direkt noch indirekt Dritten offenzulegen".

Der BHC kündigte in der Folge den Gang vor ein Gericht an - konkretisierte auf Nachfrage von handball-world aber nicht, vor welches. Sollte es bei der Lizenzverweigerung für den HSV Hamburg bleiben, wären weitere juristische Schritte des Konkurrenten nicht mehr notwendig.

