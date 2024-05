Wie die Personalie Kuntz HSV-Talenten die Tür ins Profi-Geschäft öffnen könnte

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten beendete der Hamburger SV die frisch abgelaufene Saison zum sechsten Mal in Folge als bester Hamburger Regionalligist. In der neuen Saison könnte auch die neue Führungsriege um Sportvorstand Stefan Kuntz die Profi-Hoffnungen einiger HSV-Talente anheizen.

Mehr zur Regionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Zwar verpassten die Profis des HSV zum sechsten Mal hintereinander den Aufstieg, dafür verteidigte der Nachwuchs den Titel als bester Hamburger Regionalligist - ebenfalls zum sechsten Mal in Folge. "Das ist der letzte Eindruck einer Saison, der bleibt", kommentierte Trainer Pit Reimers nach dem 6:2-Erfolg bei Absteiger Spelle-Venhaus.

Zu Saisonbeginn gehörte das komplett umformierte Team zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten, startete mit einem 0:5 gegen Norderstedt und einem Punkt aus vier Partien in die Saison. Am Ende steht Platz sieben mit 51 Punkten, einem positivem Torverhältnis und einem weiteren Titel zu Buche: Torschützenkönig. Tom Sanne traf nicht nur fünfmal beim Saisonausklang, sondern insgesamt 24-mal und übertraf letztlich sogar noch den Hannoveraner Lars Gindorf. Letzterer schaffte allerdings Ende Februar den Sprung zu den Profis. Dieser wurde Sanne in Hamburg trotz seines Lizenzspielervertrags bis 2026 verwehrt - selbst als Zweitliga-Stürmer Robert Glatzel fehlte und Vertreter Andras Nemeth keinen Lieferwagen traf, war im Kader kein Platz für den 1,70 Meter großen Angreifer.

Reimers emotionaler Abschied

Womöglich war dessen Auftritt in Spelle der letzte für den HSV in der Regionalliga - für Trainer Reimers war er dies auf jeden Fall. Nach 17 Jahren in diversen Funktionen ist der 40-Jährige für neue Herausforderungen Richtung Profifußball offen, steht seinem Lieblingsverein zunächst aber weiterhin mindestens beratend zur Verfügung. Reimers wurde von seinen Jungs noch auf dem Platz in Spelle emotional verabschiedet, als er durch ein Spalier laufen durfte, ehe es bei der längsten Auswärtsfahrt der Saison auf die Party-Rückreise ging. Zumindest konnte er erneut einem Akteur beim Sprung in den Profibereich helfen: Kapitän Dennis Duah, den Reimers schon in der U 17 betreute, wechselt zu Dynamo Dresden.

Kuntz als großer Nachwuchsförderer - Sanne vor dem Durchbruch?

Auch für Tom Sanne könnte sich wieder eine Tür Richtung Profifußball öffnen. Eigentlich war eine Leihe des 20-Jährigen geplant, doch nach dem Abschied von Jonas Boldt dürfte es der Nachwuchs beim HSV insgesamt leichter haben. Schließlich kennt sich Stefan Kuntz als neuer Vorstand Sport als ehemaliger U-21-Nationaltrainer bestens mit jungen Leuten aus. Und das Thema Nachwuchsförderung nahm in dessen vierstündigen Gespräch mit dem Profi-Trainer Steffen Baumgart offenbar eine große Rolle ein.

So dürfte die Verzahnung zwischen dem Zweitligateam und der U 21 enger werden, zumal Loic Favé das Amt als Trainer und sportlicher Leiter im Jugendbereich übernimmt. Der 31-Jährige gehörte zuletzt noch zum Trainerstab bei den Profis. In dem üblichen Zwei-Jahres-Rhythmus muss er keinen großen Umbruch befürchten. Bislang stehen bei vier Abgängen bislang lediglich fünf Neulinge aus der A-Jugend fest.