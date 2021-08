Wie der Dauermeister wieder Meister wird: Juventus auf alten Wegen

Um wieder vorwärts zu kommen, geht Juventus zwei Schritte zurück. Ob's gelingt? Der neue, altbekannte Mann steht in jedem Fall für effektiven Erfolg. Die Alte Dame im Schnellcheck vor dem Start der neuen Serie-A-Saison 2021/22.

Wer und was ist neu?

Probiert hat Juventus in den letzten zwei Jahren einiges, das ist dem italienischen Rekordmeister (36 Scudetti) nicht abzusprechen. Doch weder der starke Charakter Maurizio Sarri (Meisterschaft 2019/20) als auch Trainer-Neuling Andrea Pirlo (Coppa Italia sowie die gerade noch erreichte Champions-League-Qualifikation 2020/21) haben die Bosse vollends mit ihren Visionen überzeugt. Und so ist nun der bestens bekannte Massimiliano "Max" Allegri zurückgeholt worden. Der 54-Jährige steht nach seinen fünf Juve-Meisterschaften, vier Pokalsiegen und zwei CL-Finalteilnahmen zwischen 2014 und 2019 für gnadenlosen Erfolg - schlicht für stabilen, erfolgsversprechenden (Ergebnis-)Fußball. Und diesen soll die Alte Dame um die Europameister Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa und natürlich auch um Paulo Dybala sowie Cristiano Ronaldo, die beide als "Duo Infernale" endlich groß aufzaubern sollen, zeigen.



Wie ist die Stimmung?

Puren Optimismus versprüht ein Klub wie Juventus natürlich stets, doch in diesem Jahr liest man zwischen den Zeilen der Beteiligten heraus, dass der Klub hochmotiviert ist, den Ausrutscher aus der vergangenen Saison (es wäre die zehnte Meisterschaft in Folge gewesen) wettmachen zu wollen. Nichts als die altbekannte Dominanz vor der spielstarken Konkurrenz ist angedacht - und das verkörpern Männer wie Coach Allegri, Aushängeschild CR7 sowie die Abwehrzentrale bestehend aus Chiellini, Bonucci sowie Matthijs de Ligt auch. Speziell Cristiano Ronaldo möchte sich bestimmt in seinem letzten Vertragsjahr nochmals den Fans der Alten Dame in bester Verfassung zeigen.



Wie lautet das Ziel?

Über allem steht natürlich, Inter Mailand als amtierenden Meister zu entthronen. Doch dabei allein soll es nicht bleiben: Auch in der Champions League sollen die Bianconeri unter Allegri wieder zum engeren Favoritenkreis aufsteigen und für überzeugene Auftritte sorgen. Dabei helfen sollen auch der starke und erst kürzlich nach durchaus zähen Verhandlungen verpflichtete Europameister Manuel Locatelli (Sassuolo) und Rückkehrer Miralem Pjanic (Barça), dessen Ankunft alsbald erwartet wird. Hintergrund: Gerade im Mittelfeld drückt der Schuh noch etwas, dort fehlt es trotz Locatelli noch etwas an Qualität. Vielleicht startet aber auch Arthur mal durch?



Was sagt der Trainer?

Massimiliano Allegri im Vorfeld des Auftaktspiels am Sonntag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Udinese Calcio: "Für mich beginnt ein neues Kapitel bei Juventus, wo es viele Spieler zu entwickeln gilt." Und über Cristiano Ronaldo meint der 54-Jährige: "Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er Tore machen wird."