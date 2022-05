"Wichtiger Spieler für unser Team": Taffertshofer verlängert in Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden verlängert den auslaufenden Vertrag mit Emanuel Taffertshofer um ein Jahr. Der Mittelfeldspieler kam im vergangenen Sommer vom Zweitligisten Sandhausen.

"Emanuel verfügt über viel Erfahrung und verleiht unserer Mannschaft Stabilität", so Sportdirektor Paul Fernie in der Pressemitteilung. In der vergangenen Saison sammelte Taffertshofer 31 Einsätze, nun werden weitere für den SVWW folgen. "Er hat in dieser Spielzeit starke Leistungen gezeigt und wird im nächsten Jahr ein wichtiger Spieler für unser Team sein", führt Fernie weiter aus.

Wiesbaden landete in dieser Saison auf den achten Tabellenplatz. In der kommenden Spielzeit soll es, wenn es nach Taffertshofer geht, weiter nach oben gehen: "Ich werde alles dafür geben, dass wir in der neuen Saison erfolgreicher abschneiden als in dieser Spielzeit."

Taffertshofer stammt aus der Jugend des TSV 1860 München. Für die Würzburger Kickers und den SV Sandhausen spielte der Mittelfeldspieler bereits 76 Mal in der 2. Bundesliga.