Wettlauf mit der Zeit: Arsenal hofft auf Ödegaard und Saka

Das Gastspiel am Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bei den Bayern ist eine der wichtigsten Partien in der Saison des FC Arsenal. Und genau jetzt bangen die Gunners um den Einsatz von zwei ganz wichtigen Spielern.

Es wird ein Wettlauf mit der Zeit. Arsenal-Kapitän Martin Ödeegard und der flinke Offensivmann Bukayo Saka hatten aus dem überraschenden 0:2 gegen Aston Villa Blessuren davongetragen. Die Partie fand erst am Sonntagabend statt, deswegen konnte Coach Mikel Arteta am Dienstag auch noch nichts Konkretes über einen Einsatz sagen.

"Leider hatten wir nur weniger als 48 Stunden zu regenerieren, wir haben sehr wenig trainieren können. Wir werden es morgen bewerten und dann sehen wir, ob sie spielen können", so der Coach bezüglich eines Einsatzes des Offensivduos. Es steht außer Frage, dass ein Ausfall beider Spieler die Gunners hart treffen würde.

Personal hin oder her, Fakt ist, dass auf den FC Arsenal ein ganz wichtiges Spiel wartet. Die Londoner standen zuletzt 2009 im Halbfinale der Champions League, damals war Manchester United eine Nummer zu groß. "Viele von unseren Spielern haben diese Erfahrung noch nicht, aber sie sind sehr motiviert und zuversichtlich", machte Arteta klar. "Wir haben eine unglaubliche Reise hinter uns und werden versuchen, die Pokale zu holen."

Trossard macht klar: "Jeder ist bereit"

Und Leandro Trossard, der im Hinspiel das Tor zum 2:2-Endstand markiert hatte, fügte an: "Jeder ist bereit, wir wollen eine Reaktion zeigen. Es ist eine große Chance für uns auf der größten Bühne. Es braucht uns keiner zu motivieren, unser Team ist erfahren genug, um solche Situationen zu meistern."

Die Gunners haben am Sonntag durch die Niederlage gegen Villa die Tabellenspitze in der Premier League an Manchester City verloren. Bei zwei Punkten Rückstand auf die Skyblues ist in Sachen Titel sechs Spieltage vor Saisonende allerdings noch alles drin. Genau wie in der Champions League, wo es nach dem Remis im Hinspiel in München quasi von Null losgeht. "Wir brauchen unsere beste Leistung", machte Trossard klar.

Ein Favorit ist schwer auszumachen, der leichte Vorteil dürfte aufgrund des Heimspiels bei den Bayern liegen. Aber die aktuelle Bundesliga-Saison hat gezeigt, dass die Münchner verwundbar sind. Und genau das will Arsenal nutzen und erstmals seit 15 Jahren wieder ins Semifinale der Champions League einziehen.