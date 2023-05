West Ham an Pfannenstiel interessiert

Weltenbummler Lutz Pfannenstiel feiert als Sportdirektor Erfolge in den USA. Das bleibt auch in der Premier League nicht verborgen.

An diesem Freitag wird Lutz Pfannenstiel 50 Jahre alt. Auch sportlich kommt der Sportdirektor von St. Louis City SC aus dem Feiern nicht heraus. Nach mehrjähriger Aufbauphase ging der neuformierte Klub erstmalig in der Major League Soccer an den Start und liegt in der Western Conference nach elf Spieltagen mit 20 Zählern punktgleich mit den Seattle Sounders an der Tabellenspitze.

Da scheint Pfannenstiel eine überaus schlagkräftige Truppe zusammengestellt haben. Mit dem früheren Dortmunder Torhüter Roman Bürki hat Ex-Torhüter Pfannenstiel nicht nur einen früheren Bundesligaspieler geholt. Auch den ehemaligen deutschen U-21-Nationalspieler Eduard Löwen (Augsburg, Hertha BSC, Bochum) hat es zu St. Louis SC gezogen, bester Torschütze ist aktuell mit fünf Treffern der frühere Hoffenheimer Angreifer Joao Klauss de Mello. Auch der Trainer ist in Deutschland sehr wohl bekannt, der Südafrikaner Bradley Carnell war vor 20 Jahren beim VfB Stuttgart und danach in Gladbach, Karlsruhe und Rostock als Profi aktiv.

West Ham fragte schon an - und blitzte ab

Auch Pfannenstiel hatte jahrelang vor allem im Scouting bei der TSG gewirkt und Hoffenheim im Dezember 2018 Richtung Düsseldorf verlassen, wo er bis Mai 2020 als Sport-Vorstand im Amt war. Danach suchte der schon als Spieler als Weltenbummler bekannte Pfannenstiel in den USA eine neue Herausforderung. Von der aktuell St. Louis profitiert.

Das hat sich mittlerweile auch bis nach Europa herumgesprochen. Nach kicker-Informationen haben gleich zwei Klubs aus England Interesse an Pfannenstiel. Neben Nottingham Forest interessiert sich dem Vernehmen nach vor allem West Ham United für den nun 50-jährigen Manager. So soll der Premier-League-Klub bei der St.-Louis-Eignerfamilie Taylor vorstellig geworden sein. Um sich allerdings eine freundliche, aber bestimmte Absage einzuholen.

In gut zwei Jahren hatte Pfannenstiel quasi aus dem nichts eine Profimannschaft samt Unterbau aus dem Boden gestampft. Das Projekt steht erst am Anfang, Pfannenstiel ist vertraglich noch bis Ende 2024 an den Klub gebunden mit der Option auf ein weiteres Jahr.

In seiner aktiven Karriere, in der er als erster Spieler in allen sechs Kontinentalverbänden Profispiele absolviert hatte, stand Pfannenstiel mehrfach auch für englische Klubs zwischen den Pfosten (Wimbledon, Nottingham, Bradford, Huddersfield) und ist auf der Insel gut vernetzt.