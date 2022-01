Pfannenstiel holt "Rangnick-Schüler" Carnell nach St. Louis

Ab der Saison 2023 tritt das Franchise St. Louis City SC in der Major League Soccer an. Schon jetzt werden die sportlichen Weichen gestellt. Der frühere Bundesligaprofi Bradley Carnell übernimmt den Trainerposten beim US-Klub.

Fast ein Jahr Zeit hat sich der deutsche Sportdirektor Lutz Pfannenstiel für die Trainersuche genommen - im europäischen Sport nahezu undenkbar. Anders in den USA. Schon 2019 verkündete die MLS, dass St. Louis als 28. Franchise der Liga beitreten wird. Geplant war der Start eigentlich für 2022, aufgrund der Corona-Pandemie wurde dieser auf 2023 verschoben. Pfannenstiel selbst heuerte nach seinem Ausscheiden bei Fortuna Düsseldorf im Sommer 2020 im US-Bundestaat Missouri an, um das Projekt voranzutreiben. Jetzt hat er die wohl wichtigste Personalie geklärt.

Bradley Carnell, der von 1998 bis 2010 in Deutschland für den VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, den Karlsruher SC und Hansa Rostock in 134 Bundesliga- und 84 Zweitligaspielen auflief, wurde am Mittwoch als Chefcoach präsentiert. "Bradley hat alles, was wir uns von unserem ersten Cheftrainer vorgestellt haben. Er war unser absoluter Wunschkandidat", berichtet Pfannenstiel im Gespräch mit dem kicker: "Es ist wichtig, einen Trainer zu haben, der die Liga kennt. Und zwar nicht nur die Spieler und Mannschaften, sondern auch die Klima- und Reisebedingungen. Das ist in den USA eben ganz anders, es ist quasi ein Kontinent, kein Land wie Deutschland. Viele international bekannte Trainer sind unter anderem daran gescheitert."

Carnells Jahre in der Red-Bull-Organisation spielten eine entscheidende Rolle

Seine Trainerkarriere startete der Südafrikaner 2015 in seinem Heimatland, von 2017 bis zuletzt stand der 44-Jährige dann bei den New York Red Bulls als Co-Trainer und zwischenzeitlicher Interimschef an der Seitenlinie. Die fünf Jahre in der Red-Bull-Organisation spielten für Pfannenstil eine entscheidende Rolle. "Wir haben eine klare Vorgabe, wie wir spielen wollen, nicht nur bei den Profis, auch im Jugendbereich: Pressing und Gegenpressing, hohe Intensität, schneller direkter Fußball und Umschaltmomente sind uns wichtig. Darauf ist unser Spiel ausgelegt. Das hat Carnell als Spieler in Stuttgart schon unter Ralf Rangnick so umgesetzt und bei Red Bull New York als Trainer verfeinert", so der Sportchef.

Carnell startet bereits 2022

Bis zum Start in der höchsten Spielklasse bleibt nun ein Jahr Vorbereitungszeit. In dieser Zeit tritt das Franchise in der neu gegründeten MLS Next Pro an, einer im US-Ligensystem drittklassigen Liga, in der ab 2023 auch die Reservemannschaften der MLS-Teams spielen werden. "Wir haben uns entschieden, den Trainer schon ein Jahr vorher unter Vertrag zu nehmen, damit er in die Prozesse und Abläufe mit eingebunden ist. Wir haben jetzt die Möglichkeit vieles zu testen. Auch was die künftige Kaderzusammenstellung angeht, macht es uns einiges einfacher", erklärt Pfannenstiel.