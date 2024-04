Wesentliches Element der Philosophie: Strobl verlängert in Augsburg

Der FC Augsburg und Tobias Strobl planen, noch eine ganze Weile zusammenzuarbeiten. Am Mittwoch verkündete der Bundesligist die Vertragsverlängerung mit seinem U-23-Trainer.

Der FC Augsburg und Tobias Strobl haben sich auf eine Vertragsverlängerung bis 2026 geeinigt. Seit 2022 trainiert der 36-Jährige die in der Regionalliga Bayern spielende U 23 der Fuggerstädter, mit der er aktuell auf Platz 9 steht. Strobls Assistent Felix Kling hat zunächst um ein Jahr verlängert.

Claus Schromm, Chef-Trainer Nachwuchs beim FCA, hebt die Verdienste Strobls hervor: "Die Entwicklung unseres U-23-Teams sowie unserer Talente in den vergangenen anderthalb Jahren ist sehr positiv verlaufen. Das haben im vergangenen Sommer auch die Wechsel einiger Spieler in den bezahlten Fußball untermalt." Ähnlich soll es weitergehen: "Wir sind davon überzeugt, dass es uns zusammen gelingen wird, unsere aktuellen Talente der U 23 weiter an den Profifußball sowie unser Bundesliga-Team heranzuführen", ergänzt Schromm.

Sportdirektor Marinko Jurendic verrät, welchen Plan die bayerischen Schwaben generell verfolgen: "Die Entwicklung und Förderung von Trainern und Mitarbeitern ist ein wesentliches Element unserer Philosophie. Tobias Strobl ist ein ambitionierter Jung-Trainer, der in den vergangenen Monaten gute Arbeit geleistet hat. Diese Zusammenarbeit möchten wir weiterführen und die Entwicklung unserer Talente am Übergang vom Junioren- in den Herrenbereich voranbringen."

Strobl selbst freut sich über weitere Jahre in Augsburg und gibt Einblicke in sein Innenleben: "Ich habe mich hier von Anfang an sehr wohl gefühlt und den FCA als familiären, aber auch ambitionierten Verein kennengelernt, wozu für mich meine Aufgabe als U-23-Trainer perfekt passt."