Werner bemängelt "eine viel zu hohe Fehlerquote"

Ein erneutes Werder-Wunder blieb gegen Eintracht Frankfurt aus. Stattdessen gingen die Grün-Weißen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Trainer Ole Werner hatte schnell diverse Gründe dafür parat, dazu dürfte mit Sicherheit auch die Verletzung eines Leistungsträgers zählen.

Werder Bremen steht bei seiner Bundesliga-Rückkehr nach vier Spieltagen auf jeden Fall für eines: Spektakel. Nach der historischen Aufholjagd gegen den BVB (3:2) blieb den Hanseaten gegen Eintracht Frankfurt ein Erfolgserlebnis zwar verwehrt, trotzdem kamen die Fans bei der 3:4-Niederlage einmal mehr auf ihre Kosten.

Bremens Trainer Werner dürfte die Moral seiner Mannschaft einmal mehr gefallen haben, aber insgesamt bemängelte der 34-Jährige am "DAZN"-Mikrofon "eine viel zu hohe Fehlerquote. Wir haben es dem Gegner viel zu leicht gemacht."

Defensives Mittelfeld bleibt die Bremer Achillesferse

Sowohl vor dem 0:1 als auch vor dem 2:4 ließen die Bremer den Raum vor dem Sechzehner komplett ungedeckt. Schon am 2. Spieltag gegen Stuttgart und in Dortmund hatte Werder so Gegentore kassiert, sodass man mittlerweile von einer Bremer Achillesferse sprechen kann, die die gegnerischen Mannschaften bewusst ausnutzen.

Auch beim 2:2 - eingeleitet durch einen Fehlpass von Kapitän Marco Friedl - und beim 2:3, als die Hintermannschaft mit einem langen Ball überspielt worden war, verteidigten die Grün-Weißen alles andere als fehlerfrei. Werners Fazit verwundert daher nicht: "Das hat dazu geführt, dass Frankfurt bis zum 4:2 die viel bessere Mannschaft war und auch verdient gewonnen hat."

Bittencourt bleibt die Luft weg

Einen neuen Stand zu Leo Bittencourt, der die Begegnung mit seinem Kopfballtreffer zum zwischenzeitlichen 2:1 in die Bremer Richtung gelenkt hatte, konnte der Trainer nach Spielende nicht abgeben. Werner sprach von Problemen in der Rippengegend. Bremens Mann mit der Nummer 10 war nach einer halben Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Geschäftsführer Frank Baumann hatte in der Halbzeitpause bei "DAZN" bereits davon gesprochen, dass Bittencourt Probleme hatte, Luft zu bekommen. Die Diagnose steht noch aus.