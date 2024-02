Werder verpflichtet norwegische Nationaltorhüterin Pettersen

Werder Bremen hat sich im Tor namhaft verstärkt. Aus Oslo kommt die norwegische Nationalkeeperin Guro Pettersen.

Wie Werder am Donnerstag bestätigte, rückt die 32-jährige Pettersen mit sofortiger Wirkung zwischen die Pfosten. Bis vor Kurzem stand die Neue noch bei Valerenga in Norwegens Hauptstadt Oslo unter Vertrag.

Birte Brüggemann sagte am Donnerstag: "Nach der schweren Verletzung von Catalina (Perez, Anm. d. Red.) und ihrem Ausfall mussten wir nochmal tätig werden. Wir haben mit Hannah Etzold und Livia Peng zwei tolle Torhüterinnen, müssen aber im Kader quantitativ und qualitativ mindestens drei Torhüterinnen haben. Wir freuen uns deshalb sehr, dass sich mit Guro eine erfahrene und starke Torhüterin für Werder Bremen entschieden hat", so die Abteilungsleiterin. Etzold ist 18 Jahre alt, die Schweizerin Peng, die in bislang neun Bundesliga-Spielen eingesetzt wurde, drei Jahre älter.

Pettersen selbst zeigte sich glücklich über die neue Herausforderung: "Ich freue mich wirklich sehr, bald für Werder Bremen zu spielen und die deutsche Fußballkultur kennenzulernen."

Reise durch Skandinavien

Pettersen spielte in ihrer Karriere bislang bei bekannten nordeuropäischen Klubs wie Stabaek, Valerenga (jeweils Norwegen) oder Hjörring (Dänemark) und war auch schon in Schweden aktiv. Insgesamt kann sie auf 90 Spiele in der norwegischen Toppserien zurückblicken und kam 28-mal in der schwedischen Damallsvenskan zum Einsatz. Außerdem wurde sie 2013 und 2023 norwegische Meisterin mit Stabaek. Für die norwegische Nationalmannschaft absolvierte die Schlussfrau zudem sieben Länderspiele.