Werder Bremen stellt Sargent frei

Der SV Werder Bremen wird im Pokal ohne Joshua Sargent antreten. Er steht gegen den VfL Osnabrück nicht im Kader. Grund dafür ist ein bevorstehender Transfer.

Angreifer Joshua Sargent wird den SV Werder Bremen verlassen. Beim Pokalspiel am Samstag in Osnabrück (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist der 21-Jährige schon nicht mehr dabei.

"Wir stehen kurz vor einem Transferabschluss mit einem ausländischen Klub", erklärt Frank Baumann auf der Vereinswebsite. "Aufgrund dessen hat Josh uns mitgeteilt, dass er sich nicht in der Lage sieht, am Samstag zu spielen. Daraufhin haben wir ihn auch vom Abschlusstraining freigestellt", so der Geschäftsführer Fußball des SV Werder.

Dem Vernehmen nach handelt es sich bei dem aufnehmenden Verein um den englischen Premier-League-Klub Norwich City.

Der 1,85 Meter große US-Amerikaner Sargent spielt seit Neujahr 2018 bei den Hanseaten und absolvierte seither 70 Bundesligaspiele (elf Tore) und zwei Zweitligapartien (zwei Tore) für Bremen.

Osako zu Vissel Kobe?

Auch der Abgang von Yuya Osako (31) dürfte schon bald über die Bühne gehen: Wie Bremen am Freitag mitteilte, ist man "in Gesprächen mit einem ausländischen Klub". Osako ist derzeit freigestellt, um Verhandlungen zu führen. Er hätte aber aufgrund von Adduktorenproblemen im DFB-Pokal ohnehin nicht zur Verfügung gestanden. Vissel Kobe ist in der Pole Position auf einen Transfer.