Wer überträgt Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt live im TV & Stream?

Die Eintracht muss für eine Zusatzschicht in der Conference League nach Belgien. Wo wird die Partie Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt im TV und Stream übertragen?

Extra-Runde für die Eintracht in der Europa Conference League: Nach den beiden Niederlagen (1:2, 1:2) gegen den stärksten Konkurrenten in der Gruppenphase, PAOK Saloniki, müssen die Hessen als Gruppenzweiter eine ungewollte Zusatzschicht einlegen und in der K.-o.-Runde der Play-offs der ECL antreten. In dieser wartet am Donnerstag ab 18.45 Uhr das Hinspiel in Brüssel bei Union Saint-Gilloise auf das Team von Dino Toppmöller.

Ein bekannter Gegner

Der Klub aus dem Stadtteil Saint-Gilles, dessen Besitzer Tony Bloom ebenfalls Vorsitzender beim Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion ist, gewann neben dem kometenhaften Aufstieg von Deniz Undav während seiner Zeit bei dem Traditionsverein vor allem dank der Duelle mit den deutschen Teams in der vergangenen Europa-League-Saison an Bekanntheit. Unter dem jetzigen Schalke Trainer Karel Geraerts duellierte sich das Team um die heutigen Leverkusener Victor Boniface und Werderaner Senne Lynen in der Gruppenphase zweimal mit Union Berlin und besiegte die Köpenicker anschließend im Achtelfinale (3:3, 3:0). Erst im Viertelfinale war für die Belgier nach einer 1:4-Niederlage im Rückspiel gegen Bayer Leverkusen Schluss.

Mit dem Aufeinandertreffen gegen Eintracht Frankfurt wartet nun das dritte Ausscheidungsduell gegen ein Team aus der Bundesliga in den letzten zwölf Monaten auf den Tabellenführer der Jupiler Pro League - und das erste in der Vereinsgeschichte gegen die Hessen.

Wo wird Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt übertragen?

Das Hinspiel der K.-o.-Runde der Play-offs der Conference League zwischen Union Saint-Gilloise und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen, sondern live und exklusiv beim kostenpflichtigen Streaming-Anbieter RTL+. Die Übertragung beginnt ab 18.10 Uhr, dann können die Zuschauer zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz auswählen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt) oder in der Europa-Conference-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick:

Partie: Union Saint-Gilloise gegen Eintracht Frankfurt, K.-o.-Runde Play-offs, Hinspiel (Europa Conference League 2023/24)

Datum: Donnerstag, 15. Februar 2024

Anstoßzeit: 18.45 Uhr

Ort: Lotto Park, Brüssel (Belgien)

Übertragung: RTL+