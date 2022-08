Wer überträgt Köln-Fehervar live in TV und Stream?

Der 1. FC Köln startet am Donnerstag gegen den Fehervar FC in die Play-offs der Europa Conference League. Wer zeigt das Hinspiel live in TV und Stream?

Nach fünf Jahren ist der 1. FC Köln zurück auf europäischer Bühne. In dieser Woche steigt das Team von Steffen Baumgart in die neue Saison der Europa Conference League ein, für die es sich als Tabellensiebter der Vorsaison qualifiziert hatte. In den Play-offs gegen den ungarischen Erstligisten Fehervar FC geht es um den Einzug in die Gruppenphase.

Das Hinspiel am Donnerstag (20.30 Uhr) in Köln, das die Gastgeber im neuen Europatrikot bestreiten werden, ist auch im Free-TV zu sehen - RTL überträgt live. Parallel lässt sich das Spiel via RTL+ auch im kostenpflichtigen Stream verfolgen.

Das Rückspiel in Ungarn steigt eine Woche danach, gefolgt von der Auslosung der Gruppenphase am 26. August. Die ersten Gruppenspiele finden schließlich am 8. September statt.