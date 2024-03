Wer überträgt Frankreich gegen Deutschland live im TV & Stream?

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet das erste Testspiel im März gegen Frankreich. Wo wird die Partie Frankreich gegen Deutschland übertragen?

Zwei Testspiele stehen für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im März auf dem Programm. Das erste steigt am Samstag, den 23. März, gegen Frankreich. Das Spiel im Groupama Stadium (Lyon) wird um 21 Uhr angepfiffen.

Vier mögliche Debüts und Kroos-Comeback - Neuer und Beste abgereist

Mit Waldemar Anton, Maximilian Mittelstädt und Deniz Undav könnten drei Spieler des VfB Stuttgart am Samstag ihr Debüt in der Nationalmannschaft feiern. Der vierte Spieler, der debütieren könnte, ist Hoffenheims Stürmer Maximilian Beier. Zudem sind auch die Augen auf Toni Kroos gerichtet, der nach seinem Rücktritt 2021 vor seinem Comeback steht. Trainingseindrücken zufolge dürften Mittelstädt und Kroos gegen Frankreich direkt in der Startelf stehen.

Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch erstmals wieder im Kader der Nationalmannschaft stand, kehrte mit einem Muskelfaserriss nach München zurück. Auch Heidenheims Jan-Niklas Beste, der sich wie Neuer eine Verletzung im Adduktorenbereich zuzog, verließ das DFB-Team frühzeitig. Für ihn war es die erste Nationalmannschaftsnominierung.

Wo wird Frankreich gegen Deutschland übertragen?

Das Spiel in Lyon wird am Samstag vom ZDF übertragen. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit den Vorberichten um 20.15 Uhr, die von Jochen Breyer und Experte Per Mertesacker moderiert werden. Pünktlich zum Anpfiff um 21 Uhr übernimmt Kommentator Oliver Schmidt. Unterstützt wird er von Christoph Kramer. Das Spiel kann auch im Livestream in der ZDF-Mediathek gesehen werden.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Frankreich gegen Deutschland).

Der Überblick:

Partie: Frankreich gegen Deutschland, Freundschaftsspiel

Datum: Samstag, 23. März 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Groupama Stadium, Lyon (Frankreich)

Übertragung: ZDF