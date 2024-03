Los geht es in dieser ersten Länderspielpause des neuen Jahres 2024 mit einem Traditionsduell: Frankreich, der Weltmeister von 2018, erwartet den DFB-Tross im Groupama Stadium zu Lyon am heutigen Samstagabend ab 21 Uhr. Am Dienstag (20.45 Uhr) folgt dann das Duell mit einem weiteren Ländernachbarn - den Niederlanden -, ehe Anfang Juni und damit unmittelbar vor der EM Testspiele gegen die Ukraine (in Nürnberg am 3. Juni) sowie Griechenland (im Borussia-Park am 7. Juni) angesetzt sind.