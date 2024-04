Wer überträgt FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo heute live im TV & Stream?

Auf Jürgen Klopps Abschiedstournee wartet auf dem Weg zum möglichen Triple als nächstes das Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League. Wo wird das Spiel FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo heute live im TV & Stream übertragen?

Am Donnerstag geht der Versuch des FC Liverpool weiter, auf der Abschiedstournee von Jürgen Klopp möglichst viele Titel einzusammeln. Im Viertelfinale der Europa League treffen die Reds auf den Sechstplatzierten der Serie A, Atalanta Bergamo. Der Anpfiff des Hinspiels findet um 21 Uhr (MESZ) im Anfield Stadium statt.

Wiedersehen in der Europa League

In einem Pflichtspiel standen sich beide Mannschaften erst zweimal gegenüber. In der Saison 2020/21 begegneten sich die Reds und die Lombarden damals noch - unter Corona-Restriktionen - eine Spielklasse höher, in der Gruppenphase der Champions League - mit jeweils dem besseren Ausgang für das Auswärtsteam.

Damals präsentierte sich der LFC in Norditalien gnadenlos (5:0), bevor kurze Zeit später Atalanta am vierten Spieltag in Anfield die Revanche glückte und die Lombarden für die ersten Gegentreffer sowie der ersten Niederlage der Reds in der damaligen Champions-League-Saison sorgten. Auch seinerzeit schon an der Seitenlinie der Bergamasken Gian Piero Gasperini (seit 2016 im Amt), nun kommt es für den routinierten Italiener knapp dreieinhalb Jahre später im Viertelfinale der Europa League zum Wiedersehen mit Jürgen Klopp.

Wer zeigt FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo?

Das Hinspiel zwischen dem FC Liverpool und Atalanta Bergamo wird live und exklusiv vom kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ übertragen. Ab 21 Uhr kann die Begegnung sowohl als Einzelpartie als auch in der Konferenz geschaut werden.

Verfolgen Sie die Partie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo) oder in der Europa-League-LIVE!-Konferenz.

Der Überblick

Partie: FC Liverpool gegen Atalanta Bergamo, Viertelfinal-Hinspiel, Europa League 2023/24

Datum: Donnerstag, 11. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Anfield Stadium, Liverpool

Übertragung: RTL+