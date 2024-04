Wer überträgt FC Arsenal gegen Bayern München heute live im TV & Stream?

Der FC Bayern München trifft im Viertelfinale der Champions League auf den FC Arsenal. Es ist wohl die letzte Chance auf einen Titel in dieser Saison. Wo wird die Partie FC Arsenal gegen FC Bayern München übertragen?

In der Gruppenphase holte der deutsche Rekordmeister 16 von möglichen 18 Punkten und zog souverän als Gruppenerster ins Achtelfinale ein. Dort taten sich die Bayern im Hinspiel gegen Lazio Rom besonders schwer (0:1), drehten dann im Rückspiel aber auf (3:0) . Am heutigen Dienstag, den 09. April, gastiert der FCB nun bei Arsenal im Emirates Stadium. Los geht's um 21 Uhr.

Arsenals 1:5-Trauma

Die Königsklasse ist wohl die letzte Möglichkeit für Thomas Tuchel und den FC Bayern, in dieser Saison zumindest einen Titel holen zu können. Die Gunners sind dabei - die jüngsten drei Partien betrachtet - zu einer Art Lieblingsgegner der Münchner aufgestiegen. Sowohl in der Gruppenphase 2014/15, als auch im Achtelfinale der Spielzeit 2016/17 gewannen die Bayern immer mit 5:1 - zuletzt also dreimal hintereinander! Davon ist in diesem Jahr allerdings nicht auszugehen, immerhin zeigen sich die Gunners unter Mikel Arteta sehr stabil und haben auch in der Liga noch alle Möglichkeiten auf die Meisterschaft.

FC Bayern München gegen FC Arsenal - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird FC Arsenal gegen FC Bayern übertragen?

Das Viertelfinal-Hinspiel überträgt Amazon Prime Video live und exklusiv. Aus dem Emirates Stadium meldet sich ab 20 Uhr das Reporterteam um Moderator Sebastian Hellmann und seinen Gästen Miroslav Klose, Matthias Sammer und Josephine Henning.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (FC Arsenal gegen FC Bayern) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie FC Bayern gegen Arsenal im Überblick:

Partie: FC Arsenal gegen FC Bayern München, Viertelfinal-Hinspiel, Champions League 2023/24

Datum: Dienstag, 09. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Emirates Stadium, London

Übertragung: Prime Video