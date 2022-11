Wer überträgt Costa Rica-Deutschland live in TV und Stream?

Bei der WM 2022 in Katar steht Deutschland vor dem dritten Gruppenspiel gegen Costa Rica unter Zugzwang. Wer überträgt den Auftritt der DFB-Elf live in TV und Stream?

Die deutsche Nationalmannschaft hatte einen klassischen Fehlstart in die Winter-WM hingelegt. Nach dem 1:2 gegen Japan stand der Weltmeister von 2014 bereits mit dem Rücken zur Wand. Weil Niclas Füllkrug im zweiten Auftritt gegen die Spanier aber zumindest einen Punkt rettete (1:1) und zuvor die Costa Ricaner Deutschland-Bezwinger Japan alle drei Punkte abgeknöpft hatten (0:1), hat die DFB-Elf das Weiterkommen noch in eigener Hand.

Die einfachste Variante in der "deutschen" Gruppe E, mit der das Team von Bundestrainer Hansi Flick definitiv in der WM-K.-o.-Runde stünde: Deutschland siegt am Donnerstag (20 Uhr) im Al-Bayt Stadium gegen Costa Rica, parallel schlägt auch Spanien die Japaner. Bei einem Remis zwischen Spanien und Japan müsste die DFB-Auswahl mit mindestens zwei Toren Differenz gegen Costa Rica gewinnen (ein Tor Differenz reicht nur, wenn Japan beim Remis gegen Spanien seltener trifft als Deutschland), um vor den dann punktgleichen Japanern ins Achtelfinale einzuziehen. Die Konstellation kann aber auch noch so komplex werden, dass am Ende ein Losentscheid nötig wäre.

Beim Vergleich der deutschen Mannschaft mit Costa Rica kommt den Fans natürlich sofort das Eröffnungsspiel der Heim-WM im Jahr 2006 in den Sinn: Damals gewann die DFB-Elf unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klinsmann und dessen Assistent Joachim Löw mit 4:2. Dem ersten Treffer von Philipp Lahm folgten ein Doppelpack von Miroslav Klose sowie Costa Ricas Angreifer Paulo Wanchope. Mit einem traumhaften Distanzschuss machte Torsten Frings den Deckel drei Minuten vor Schluss drauf.

ARD überträgt - Gottlob kommentiert

Bei den Öffentlich-Rechtlichen überträgt die ARD die Begegnung. Die Übertragung beginnt bereits eineinhalb Stunden vor Anpfiff, als Moderatorinnen stehen Jessy Wellmer im Studio und Esther Sedlaczek im Stadion bereit. Wellmer zur Seite stehen die WM-Experten Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Weltmeister Sami Khedira. Als Unterstützung für Sedlaczek im Stadion fungiert Bastian Schweinsteiger. Kommentieren wird das Spiel Gerd Gottlob. Parallel zur Übertragung im TV ist das Spiel auch im ARD-Stream zu sehen.

Wer ein kostenpflichtiges "Magenta TV"-Abonnement besitzt, kann sich das Spiel zwischen Costa Rica und Deutschland alternativ auch beim Pay-TV-Sender mit Kommentator Wolff Fuss anschauen. Mit einem sogenannten Magenta-TV-Flex-Abonnement können Fußball-Fans die Spiele für zehn Euro monatlich live verfolgen.