Wer überträgt Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid heute live im TV & Stream?

Mit den eigenen Fans im Rücken ist der BVB am Dienstagabend im Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gefordert. Wo wird die Partie Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid übertragen?

Nach der 1:2-Hinspielniederlage in Madrid stehen die Schwarz-Gelben im Rückspiel gegen Atletico unter Zugzwang. Ab 21 Uhr rollt der Ball am Dienstagabend im Signal-Iduna-Park (LIVE! bei kicker).

Torschütze Samuel Lino fehlt in Dortmund

Im Hinspiel am vergangenen Mittwoch machte den Borussen insbesondere zu Beginn der Partie das hohe Pressing der Colchoneros zu schaffen, was unter anderem beim zwischenzeitlichen 0:1 durch Rodrigo de Paul in der vierten Minute zum Vorschein kam. Nachdem Samuel Lino, der das Rückspiel aufgrund einer Gelbsperre verpassen wird, in der 32. Minute zum 2:0 für die Hausherren eingenetzt hatte, brachte Joker Sebastien Haller den BVB in der Schlussphase zurück ins Spiel (81.). Der Lucky Punch blieb den Dortmundern schließlich jedoch verwehrt - Julian Brandt scheiterte in der Nachspielzeit per Kopf am Querbalken (90.+6).

Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund übertragen?

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen dem BVB und Atletico Madrid überträgt Amazon Prime Video live und exklusiv. Die Vorberichterstattung aus dem Signal-Iduna-Park startet um 20 Uhr und wird von Moderator Sebastian Hellmann geleitet, dem Josy Henning, Matthias Sammer und Miroslav Klose als Experten zur Seite stehen.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid im Überblick:

Partie: Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid, Viertelfinal-Rückspiel, Champions League 2023/24

Datum: Dienstag, 16. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung: Amazon Prime Video