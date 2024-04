Wer überträgt Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund heute live im TV & Stream?

Im Viertelfinale der Champions-League wartet auf den BVB die nächste schwere Auswärtsfahrt - dieses Mal in die spanische Hauptstadt. Wo wird die Partie Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund übertragen?

Die Champions-League-Reise von Borussia Dortmund geht im Civitas Metropolitano weiter: Nach dem furiosen Weiterkommen in der Gruppenphase (1. Platz, 11 Punkte) im Wettstreit mit den europäischen Schwergewichten AC Milan und Paris Saint-Germain sowie Newcastle United und dem Achtelfinalsieg gegen die PSV Eindhoven wartet nun das spanische Top-Team Atletico Madrid. Anpfiff am Mittwoch ist um 21 Uhr.

Sanchos besondere Erinnerung

In Madrid kommt es dabei zu einer Premiere: Erstmals treffen beide Mannschaften in der K.-o.-Phase der Champions League aufeinander - dennoch sind sich die Teams nicht völlig unbekannt: Bereits 2018/19 sowie 1996/97 spielten Borussia Dortmund und Atletico Madrid in der Gruppenphase gegeneinander, dabei ist die Bilanz ausgeglichen (jeweils zwei Siege).

Gute Erinnerungen an den kommenden Gegner dürfte allen voran Jadon Sancho haben: Der damals 18-jährige Engländer stand ebenso wie Marco Reus bereits beim letzten Sieg des BVB, einem deutlichen 4:0-Heimsieg, auf dem Rasen und erzielte nach Einwechslung seinen ersten Treffer in der Königsklasse.

Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund - alle Spiele mit Gesamtstatistik

Wo wird Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund übertragen?

Die Übertragung des Viertelfinal-Hinspiels sicherte sich der Streaming-Anbieter DAZN live und exklusiv. Ab 20 Uhr begrüßen Moderatorin Laura Wontorra, sowie Experte Michael Ballack und Kommentator Jan Platte die Zuschauer aus dem Civitas Metropolitano. Reporter Daniel Herzog wird auf der Jagd nach Stimmen sein.

Verfolgen Sie alle Statistiken während der Partie mit dem kicker-LIVE!-Ticker (Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund) oder in der LIVE!-Konferenz.

Die Partie Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund im Überblick:

Partie: Atletico Madrid gegen Borussia Dortmund, Viertelfinal-Hinspiel, Champions League 2023/24

Datum: Mittwoch, 10. April 2024

Anstoßzeit: 21 Uhr

Ort: Civitas Metropolitano, Madrid

Übertragung: DAZN