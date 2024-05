Wer soll in EA SPORTS FC 25 kommentieren?

Eine Ära geht zu Ende. In EA SPORTS FC 24 kommentieren Wolff-Christoph Fuss und Frank Buschmann ein letztes Mal. Wer ihre Nachfolge antritt, ist noch unklar. Wen wünscht ihr euch? Stimmt ab!

Die einen lieben sie, die anderen hassen sie - die Kommentare in FIFA respektive EA SPORTS FC 24. "Das nennt der Abiturient antizipieren" und "die Flanke ging in Richtung Kareem Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 Meter groß" sind nur zwei von vielen Sprüchen, die es ins kollektive Gedächtnis der Gamer geschafft haben.

Letzterer stammt von Frank Buschmann, der wie Wolff-Christoph Fuss das Mikrofon weiterreichen wird. Beide gaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihren Abschied bekannt, Fuß meldete sich Ende 2023 via TikTok dazu. "Mit Ablauf des Kalenderjahres 2023 endet mein Engagement bei EA. Das bedeutet: Das neue FC dann ohne meine Stimme", erklärte er und deutete an, dass er nicht ganz freiwillig diesen Schritt gegangen sei. Denn: "EA habe diese Entscheidung getroffen", die der 47-Jährige aber "vollumfänglich mittrage".

Zu EA SPORTS FC 25 müssen sich die Spieler also an zwei neue Stimmen gewöhnen. Fast neun Jahre waren Fuss und Buschmann "zu Gast in euren Kinderzimmern, Spielzimmern und Wohnzimmern", wie es Ersterer formulierte. Buschmann war sogar noch länger dabei, der 59-Jährige bildete davor drei Jahre lang ein Duo mit Manfred Breuckmann. Die längste Amtszeit hatte der 2021 verstorbene Wolf-Dieter Poschmann. Zusammen mit Karl-Heinz Feldkamp, Werner Hansch oder Jörg Dahlmann führte der ehemalige ZDF-Kommentator durch die virtuellen Partien.

Tritt Sedlaczek in die Fußstapfen von Lierhaus?

Wer in all diese Fußstapfen treten wird, ist noch ungewiss. Möglicherweise holt EA SPORTS erstmals für die Hauptreihe des Spiels eine Frau ans Mikrofon. Mit Esther Sedlaczek stünde auch eine bekannte Stimme parat. Die ARD-Moderatorin ist seit FIFA 21 virtuell als Field-Reporterin aktiv. Die erste Frau als Kommentatorin in einer Fußball-Simulation von EA SPORTS wäre sie übrigens nicht. Beim Spin-Off zur Champions League 2004/2005 hatten Steffen Simon und Monica Lierhaus kommentiert.

Dementsprechend ist es auch möglich, dass EA SPORTS Moderatoren verpflichtet, was in der Vergangenheit nicht selten passierte. So wechselten Sebastian Hellmann, Patrick Wasserziehr oder Florian König in FIFA vom Spielfeldrand an den Kommentatorentisch. Wen wünscht ihr euch zu Gast in eurem Kinder-, Schlaf-, Gaming- oder Wohnzimmer? Stimmt unter diesen 15 Kandidaten ab - da es wohl auch in FC 25 ein Duo wird, könnt ihr zwei Kommentatoren/Moderatoren auswählen.