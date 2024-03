"Wenn du so einen Lauf hast": Anfang erklärt Münster zum Aufstiegsanwärter

Durch die 0:1-Niederlage bei Preußen Münster ist Dynamo Dresden aus den Aufstiegsrängen gerutscht. Cheftrainer Markus Anfang haderte mit altbekannten Dingen - und machte den Gegner zum Aufstiegsfavoriten.

Es ist das altbekannte Problem der SG Dynamo in dieser Saison. Zwischen den Strafräumen spielt wohl keine Mannschaft einen so guten, dominanten Fußball. Kaufen kann man sich an der Elbe davon momentan aber nichts, denn: "In den Sechzehnern haben wir leider Probleme", sagte Markus Anfang bei MagentaSport nach der Topspiel-Niederlage.

Eine Unaufmerksamkeit im zweiten Durchgang reichte Münster, um das entscheidende Tor zu erzielen. Auf der Gegenseite tat sich Dynamo schwer, Lücken zu finden. Und waren diese da, ließen die Sachsen ihre Chancen viel zu oft ungenutzt, wie etwa Robin Meißner in der Nachspielzeit. "Es ist ärgerlich, weil wir das so die ganze Saison haben", gab sich Anfang frustriert und hielt fest: "Ich finde, meine Jungs haben ein gutes Spiel gemacht."

Das entsprach zwar der Wahrheit, sein Team war aktiver, hatte Pech, dass Lars Bünning in der Anfangsphase nur die Latte traf, und trat schwungvoll auf - in den entscheidenden Momenten fehlte es aber wie so oft. "Wenn du deine Chancen nicht machst, stimmen die Ergebnisse nicht", so Anfang. "Das Ergebnis passt nicht zum Spiel."

Dresdens Chance: Münster hat zwei Topspiel vor der Brust

"Wie viele Chancen hatte Münster?", stellte der gebürtige Kölner eine mehr rhetorische als ernste Frage und sprach dem Aufsteiger, der durch das 1:0 an Dresden vorbei auf Rang 3 sprang, mehr als die Underdog-Rolle zu: "Vielleicht steigst du so auf. Wenn du so einen Lauf hast und die Dinger so reingehen."

Anfangs Botschaft also: Münster ist nun der Gejagte - und hat mit Regensburg und Ulm zwei weitere Topspiele vor der Brust. Dynamo selbst muss allerdings am Sonntag in einer Woche gegen Saarbrücken zurück in die Spur finden, kann dann aber auf die in Münster schmerzlich vermissten, weil gesperrten Leistungsträger Paul Will und Stefan Kutschke zurückgreifen.