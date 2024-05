Welche Kader-Änderungen Nagelsmann jetzt noch vornehmen kann

Das EM-Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft steht fest. Oder? Tatsächlich sind bis Turnier-Start noch viele Änderungen möglich - zum Teil sogar noch danach.

Einen Feldspieler wird er noch streichen: Bundestrainer Julian Nagelsmann am Donnerstag in Berlin.

27 Spieler hat Julian Nagelsmann am Donnerstag in seinen EM-Kader berufen. Doch dieser trägt nicht umsonst das Etikett "vorläufig". Wenn der Bundestrainer möchte, könnte er auch keinen dieser 27 mit zum Heim-Turnier nehmen. Entscheidend sind für die UEFA nicht die Namen, die der DFB veröffentlicht hat, sondern die, die er ihr meldet.

Die Frist dafür läuft erst in rund drei Wochen ab. "Spätestens sieben volle Tage vor dem Eröffnungsspiel" müssen die EM-Teilnehmerländer ihre Spielerliste für die Endrunde online ausfüllen, schreibt die UEFA in ihren Regularien vor. "Ein unterzeichneter Ausdruck dieser Liste ist bis zur selben Frist an die UEFA-Administration zu senden."

Nagelsmann nimmt nur eine Personalfrage mit ins Trainingslager

Heißt: Bis zum 7. Juni um Mitternacht - am selben Abend bestreitet die DFB-Auswahl in Mönchengladbach gegen Griechenland das finale Testspiel vor dem Turnierstart - kann Nagelsmann noch beliebig viele Änderungen an seinem Aufgebot vornehmen. Geplant ist das selbstredend nicht, vielmehr startet der Bundestrainer mit nur einer offenen Personalfrage am 26. Mai ins Trainingslager im Weimarer Land: Welcher Feldspieler wird noch gestrichen?

Einer wird die EM definitiv verpassen. Laut UEFA-Vorgaben muss jeder Kader bei der EM zwischen 23 und 26 Spieler umfassen, wovon mindestens drei Torhüter sein müssen. Und weil Nagelsmann am Donnerstag klarstellte, alle vier nominierten Keeper - Manuel Neuer, Marc-André ter Stegen, Oliver Baumann und Neuling Alexander Nübel - mitzunehmen und die maximale Kadergröße auszureizen, muss einer der 23 Feldspieler weichen. "Die Wackelkandidaten wissen Bescheid", verriet Nagelsmann, ohne Namen zu nennen. Anders als bei der letzten EM 2021 dürfen die Trainer alle Spieler ihres finalen Aufgebots auch in ihren Spieltagskader berufen.

Verletzte Torhüter können auch nach dem EM-Start noch ersetzt werden

Und wenn sich jemand verletzt? Sollte das nach dem 7. Juni einem Feldspieler passieren, erlaubt die UEFA eine Nachnominierung bis vor dem ersten EM-Auftritt der jeweiligen Mannschaft, für den DFB also bis zum 14. Juni und dem Eröffnungsspiel gegen Schottland in München. Torhüter dürfen auch während der Endrunde vor ihrem jeweils nächsten Spiel ersetzt werden. In jedem Fall gilt, dass "der betreffende Mannschaftsarzt und ein Arzt der Medizinischen Kommission der UEFA die Schwere der Verletzung bzw. Krankheit und die Unfähigkeit zur Teilnahme an der Endrunde bestätigen".