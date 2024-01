Welche Chancen haben die Bundesliga-Legionäre beim Afrika-Cup?

Guirassy, Boniface und Co. 02.01.2024

3:45In wenigen Tagen beginnt der Afrika-Cup in der Elfenbeinküste. Zahlreiche Akteure, die in Deutschland aktiv sind, werden ihren Teams in dieser Zeit fehlen. Während einige als große Außenseiter anreisen, stehen zwei Bundesliga-Favoriten im Kader des Top-Favoriten.