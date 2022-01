"Weiteres Potenzial": Braunschweig leiht Hartmann aus

Eintracht Braunschweig hat Fabrice Hartmann ausgeliehen. Der 20-Jährige kommt von RB Leipzig zum Drittligisten.

Fabrice Hartmann spielt bis zum Saisonende in Braunschweig. picture alliance / ZB

Bereits in der Hinrunde war Hartmann von den Sachsen verliehen worden, konnte sich bei Zweitligist SC Paderborn aber nicht durchsetzen (drei Einsätze). Die Leihe wurde daraufhin zur Winterpause beendet, nun geht es für den variablen Offensivmann eine Liga tiefer zu Eintracht Braunschweig.

"Mit Fabrice haben wir einen weiteren jungen und sehr variablen Außenbahnspieler verpflichten können, der in der Lage ist, mit seinen Qualitäten unserer Mannschaft in der Offensive weiteres Potenzial zu verleihen", wird BTSV-Sportgeschäftsführer Peter Vollmann in einer Mitteilung zitiert.

Beim Aufstiegsanwärter von der Hamburger Straße soll Hartmann bis zum Ende der Saison Spielpraxis bekommen und dabei mithelfen, die Ziele des aktuell Tabellen-Vierten der 3. Liga zu verwirklichen. "Ich bin sehr glücklich über die Chance in Braunschweig und dass ich ab sofort Teil der Löwen bin", sagt der mehrmalige deutsche Junioren-Nationalspieler, der bei RB Leipzig ausgebildet worden ist, für das U-19-Team des Bundesligisten auch in der Youth League aufgelaufen ist und schon zum Bundesliga-Kader gehörte (noch ohne Einsatz).