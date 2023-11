Weiterer "Man of the Match": Bocholt bedankt sich bei Schiedsrichter Holz

Der 1. FC Bocholt feierte am Samstag gegen Alemannia Aachen einen umjubelten 3:0-Erfolg. Der Nachmittag hätte einen dramatischen Verlauf nehmen können, doch Schiedsrichter Patrick Holz handelte schnell, als Marvin Lorch bewusstlos zu Boden ging.

Der 1. FC Bocholt blickt auf ein rauschendes 3:0 gegen Alemannia Aachen zurück, vor einer für FC-Verhältnisse großen Kulisse von 3276 Fans. Klar, dass am Hünting der Stolz auf die Mannschaft unmittelbar nach Abpfiff in große Höhen schnellte. So wurde vom FC selbst Marc Beckert zum "Spieler des Spiels" gekürt, der in seinem 250. Spiel für Bocholt mit einem trockenen Flachschuss von der Strafraumgrenze die Weichen auf Heimsieg stellte.

Doch im Nachklapp kam immer mehr zu Tage, dass ein weiterer Held des Samstagnachmittags kein Bocholter war, sondern Schiedsrichter Patrick Holz. Dieser habe nach Meinung des FC nicht nur eine "souveräne Spielleitung" gezeigt, sondern in den Anfangsminuten geistesgegenwärtig reagiert, als Marvin Lorch nach einem Kopfballduell bewusstlos liegen blieb. Konkret habe Holz den Bocholter Mittelfeldspieler sofort in die stabile Seitenlage gebraucht und seine Zunge aus dem Rachen geholt, "damit er nicht erstickt", so Bocholt wörtlich. Daher ist Holz für die Bocholter ein weiterer "Man of the Match". Gleichzeitig hob der Tabellenführer positiv hervor, dass die Aachener Fans während der Behandlung Lorchs den Support einstellten.

Der Schockmoment mündete übrigens schon am Samstag in einen persönlichen Dank Lorchs in der Schiedsrichterkabine nach Abpfiff. Der 27-Jährige kam nach dem Vorfall nämlich rasch zu sich und konnte sogar weiterspielen.