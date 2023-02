Weitere Transfers: Neues Sportdirektoren-Duo legt bei Chelsea los

Der FC Chelsea stellt sich in diesem Winter nicht nur auf dem Rasen, sondern auch außerhalb neu auf. Ab sofort sind zwei neue Sportdirektoren im Amt - wobei einer schon Teil des Klubs war.

Nicht der Spielerkader des FC Chelsea scheint immer weiter zu wachsen, auch in der sportlichen Führung scheint ein Ende der Neuzugänge nicht in Sicht. Am Donnerstag, als Trainer Graham Potter auf seiner Pressekonferenz erklärte, dass die Transferflut "nicht so weitergehen" würde wie zuletzt, bestätigte sein Arbeitgeber die Anstellung zweier neuer Sportdirektoren.

Demnach sind Laurence Stewart und Paul Winstanley künftig als Co-Sportdirektoren im Amt und kümmern sich nach Klubangaben um "das gesamte Sportteam, das die die Bereiche Talente, Scouting, Rekrutierung und Daten umfasst". Beide sollen eng mit Potter und dessen Trainerteam zusammenarbeiten, "um die erste Mannschaft der Männer zu unterstützen".

Während Winstanley bereits im November aus Brighton an die Stamford Bridge wechselte und gemeinsam mit dem Vorstand das spektakuläre Transfergeschehen in der Januar-Wechselperiode leitete, verlässt Stewart Ligue-1-Klub AS Monaco, bei dem er als Technischer Direktor fungierte. Zuvor hatte der 37-jährige Engländer, der seine Arbeit in London in der kommenden Woche aufnehmen wird, die Scoutingabteilungen der RB-Klubs verantwortet, auch in Leipzig.

Vivell kennt Stewart schon

Stewarts Wechsel hatte Chelsea bereits im Oktober angekündigt, ihn damals aber noch als baldigen Technischen Direktor angekündigt. Diese Rolle hat inzwischen aber einer seiner ehemaligen Kollegen übernommen: Christopher Vivell, der bis zur plötzlichen und geräuschvollen Trennung im Oktober als Kaderplaner und Technischer Direktor in Leipzig fungiert hatte.

Außerdem gehören zum sportlichen Mitarbeiter-Bereich der Blues Joe Shields, Kyle Macaulay und Jim Fraser, die für das Talentmanagement und die Rekrutierung zuständig sind, sowie Matthew Hallam, der sich um Daten und Analysen kümmert. Seit dem Eigentümerwechsel hat der neue Boss Todd Boehly mit seinen Mitstreitern auch im Klubumfeld einen massiven personellen Umbruch eingeleitet.