"Weiß genau, wo die Kiste steht": Aue verpflichtet Bär

Neuzugang bei Drittligist Erzgebirge Aue: Die Lila-Weißen haben Angreifer Marcel Bär von Konkurrent 1860 München verpflichtet.

Der 31-jährige Bär kommt ablösefrei - sein Vertrag bei den Sechzgern war mit dem Ende der abgelaufenen Saison ausgelaufen. Bei den Sachsen unterzeichnet er einen Zweijahresvertrag bis 2025. Bär kommt mit einer geballten Menge an Drittliga-Erfahrung ins Erzgebirge - für Zwickau, Aalen, Braunschweig und eben 1860 kann er in Deutschlands dritthöchster Spielkasse auf 196 Partien zurückblicken, dabei erzielte er 55 Treffer. 2021/22 war er zudem Torschützenkönig der 3. Liga geworden. Auch der SC Freiburg II hatte angeblich Interesse an einer Verpflichtung.

Aues Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit mit Bär: "Uns war es nach den Abgängen natürlich wichtig, Spieler zu holen, die unser Offensivspiel beleben und Tore machen. Marcel weiß genau, wo die Kiste steht, war Torschützenkönig und hat gezeigt, was er kann."

Bär: "Hatte vom ersten Tag an ein super Gefühl"

Auch Marcel Bär freut sich auf seine Zeit in Aue: "In den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich vom ersten Tag an ein super Gefühl. Ich freue mich, hier zu sein und will loszulegen. Besonders freue ich mich natürlich auf die tollen Fans hier im Erzgebirge."

Nach dem bereits feststehenden Verpflichtungen von Sean Seitz, Louis Lord, Mirnes Pepic, Niko Vukancic und Joshua Schwirten schließt sich Bär den Veilchen als bereits sechster Sommer-Neuzugang an.