Weiche Flensburg: Eta muss gehen, Fröhling übernimmt

Der SC Weiche Flensburg 08 hat seinen bisherigen Cheftrainer Benjamin Eta freigestellt. Ab sofort übernimmt Torsten Fröhling das Ruder beim Regionalligisten.

"Wir haben bis zum letzten Heimspiel gegen den Hamburger SV II gehofft, dass wir zusammen die Kurve bekommen. Aber nach dem neunten Heimspiel ohne Sieg haben wir uns in der sportlichen Leitung dazu entschieden, dass wir noch vor der Winterpause einen neuen Impuls setzen wollen", sagt der Sport-Geschäftsführer der Weiche, Christian Jürgensen. Was das im Fußball-Klartext bedeutet: Coach Benjamin Eta muss mit sofortiger Wirkung gehen.

Eta hatte Mitte Januar 2023 das Amt des Cheftrainers bei der Weiche übernommen, nachdem er zuvor den Bremer SV in die Regionalliga geführt hatte. Der 43-Jährige war in insgesamt 31 Liga-Spielen verantwortlich, holte in der laufenden Saison aus 15 Partien aber lediglich 14 Zähler - Rang 15 ist die Folge.

"Benjamin Eta ist ein Fußball-Fachmann, ein Analytiker und ein hervorragender Trainer", findet Jürgensen lobende Worte zum Abschied, "wir hätten sehr gern mit ihm weitergearbeitet, zumal es auch menschlich passte. Aber leider müssen wir erkennen, dass wir uns in einer sportlich gefährlichen Situation befinden und uns die Ergebnisse gefehlt haben."

Fröhling "ein erfahrener Trainer"

Etas Nachfolger, der 57-jährige UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber Torsten Fröhling, ist gebürtiger Mecklenburger, arbeitete in seiner Karriere bei diversen Nord-Klubs: So stehen Altona 93, Holstein Kiel und der VfB Oldenburg in seiner sportlichen Vita. Außerdem trainierte er den TSV 1860 München, Wehen Wiesbaden und zuletzt bis zum März 2022 den FC Schalke 04 II in der Regionalliga West.

"Wir haben uns ganz bewusst für einen erfahrenen Trainer entschieden, der nicht nur den Norden kennt, sondern auf seinen Stationen auch solche bzw. ähnliche Situationen bereits gemeistert hat, indem er die Mannschaften, die er übernahm, stabilisieren konnte", so Weiche-Geschäftsführer Harald Uhr.

Fröhling leitete bereits am Montag erstmals das Training der Mannschaft. Am Mittwoch bereits reist er zu seinem Premieren-Punktspiel nach Spelle.