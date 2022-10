Weiche Flensburg entlässt Coach Seeliger

Der SC Weiche Flensburg 08 trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Thomas Seeliger. Als Interimscoach wird zunächst Mamadou Sabaly die Verantwortung übernehmen.

Die 1:2-Niederlage beim BSV Rehden am Samstag war das letzte Spiel von Thomas Seeliger als Trainer des Regionalligisten Weiche Flensburg. Einen Tag später wurde er vom Verein freigestellt. "Mit Bedauern sind wir nach einer gemeinsamen Analyse mit Thomas zum beidseitigen Entschluss gekommen, dass wir uns durch eine Veränderung auf der Trainerposition einen neuen Impuls und eine Kehrtwende für die Mannschaft erhoffen. Die Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen", so Christian Jürgensen, Geschäftsführer Sport bei der Weiche.

Der heute 56-jährige Seeliger coachte zuvor die Reserve der Flensburger in der Oberliga, bis er in der Spielzeit 20/21 die Beförderung erhielt. Zu seinen Erfolgen zählen unter anderem die Meisterschaft 2020/21 nach Corona-Abbruch sowie die Vizemeisterschaft 2021/22. In der laufenden Spielzeit steht nach dem 13. Spieltag Rang vier zu Buche, der Abstand zu Primus VfB Lübeck aber ist beachtlich. Die Weiche strebt den Aufstieg in Liga drei an.

Als Interimstrainer wird zunächst der bisherige "Co"-Trainer Mamadou Sabaly die Verantwortung übernehmen. Er erhält dabei Unterstützung von Marc Böhnke und Jan Neujahr.