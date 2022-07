Wehen Wiesbaden verpflichtet Viktorias Ezeh

Brooklyn Ezeh wechselt zum SV Wehen Wiesbaden. Der Linksverteidiger kommt von Viktoria Berlin.

In der hessischen Landeshaupstadt erhält Ezeh einen Vertrag bis 2024 und trägt künftig die Rückennummer 37. "Brooklyn ist ein junger Spieler, der in der vergangenen Saison mit guten Leistungen in der 3. Liga auf sich aufmerksam gemacht hat", wird Wehen Wiesbadens Sportlicher Leiter Paul Fernie in einer Mitteilung auf der Vereinswebsite zitiert. "Mit seinem starken Willen, sich immer weiter zu entwickeln und an sich zu arbeiten, hat er uns überzeugt. Er wird unsere linke Seite mit seiner Dynamik und seinem Tempo bereichern und für kreative Momente im Aufbauspiel sorgen."

Ausgebildet in Hamburg und auf Schalke

Ezeh war im Januar 2022 vom FC Schalke 04 zum damaligen Drittligisten Viktoria Berlin gewechselt. Für die Hauptstädter hatte er zwölf Partien in der 3. Liga absolviert (zwei Tore, drei Vorlagen, kicker-Note 3,37), stieg am Ende aber mit der Viktoria ab. Der gebürtige Hamburger lief zuvor in der Schalker U 19 und im Nachwuchsbereich des HSV auf.

"Ich bin davon überzeugt, dass ich mich beim SVWW sehr gut weiterentwickeln kann", sagt der Neuzugang selbst. "Ich kann es kaum erwarten, meine neue Mannschaft kennenzulernen und mit Ihr auf dem Platz zu stehen."