Wegen Suspendierung: Mendy reicht Millionenklage gegen Manchester City ein

Manchester City hatte Benjamin Mendy im August 2021 nach Vergewaltigungsvorwürfen suspendiert. Von diesen wurde der Verteidiger im Juni freigesprochen worden. Nun fordert der 29-Jährige von seinem Ex-Klub das Gehalt für diesen Zeitraum.

Ende August 2021 hatte es große Aufregung gegeben, als die Polizei von Cheshire County den damals bei Manchester City unter Vertrag stehenden Benjamin Mendy verhaftete. Gegen den Linksverteidiger wurde wegen des Tatverdachts der Vergewaltigung sowie sexueller Belästigung in mehreren Fällen ermittelt. Der Franzose wurde schließlich im Januar 2023 zunächst von sechs Anklagepunkten freigesprochen, im Juli 2023 dann auch noch von den zwei verbliebenen Anklagepunkten "Vergewaltigung und versuchte Vergewaltigung".

Mendys Freispruch könnte nun Manchester City teuer zu stehen kommen, denn die Citizens hatten den mittlerweile 29-jährigen Weltmeister von 2018 unmittelbar nachdem die Vorwürfe bekanntgeworden waren suspendiert - und ihm offenbar auch kein Gehalt mehr gezahlt. Diese ausgebliebenen Gehaltszahlungen will Mendy nun vor Gericht einklagen.

Podcast Italiens Entscheidungsspiel: Verpasst der Titelverteidiger die EM? Für Italien geht es am Montagabend um die direkte EM-Teilnahme. Manuel Neuer denkt derweil an einen neuen Vertrag - und ein Premier-League-Profi hat seltsame Essgewohnheiten. alle Folgen

"Manchester City FC hat es versäumt, Herrn Mendy ab September 2021 bis zum Ende seines Vertrags im Juni 2023 überhaupt ein Gehalt zu zahlen, nachdem Herr Mendy wegen verschiedener Vergehen angeklagt worden war, von denen er später alle freigesprochen wurde", teilte Mendys Anwalt Nick De Marco KC mit und kündigte an: "Die Klage wird vor ein Arbeitsgericht kommen." Laut "Daily Mail" soll es sich dabei um eine Summe zwischen neun und zehn Millionen englischen Pfund, umgerechnet also zwischen 10,5 und 11,5 Millionen Euro handeln.

Mendy bestritt 50 Ligaspiele für Manchester City

Für den amtierenden Triple-Sieger absolvierte Mendy, der 2017 als damals teuerster Verteidiger der Welt aus Monaco zu den Citizens gewechselt war, insgesamt 50 Premier-League-Partien. Sein letztes Spiel im englischen Oberhaus bestritt der Abwehrspieler am 15. August 2021 beim 0:1 der Skyblues bei Tottenham. Die Ermittlungen und der Prozess führten aber zu einem großen Karriereknick des zehnmaligen französischen Nationalspielers. Erst nach seinem Freispruch fand Mendy wieder einen neuen Arbeitgeber: Im Sommer wechselte er ablösefrei nach Frankreich zu FC Lorient. Für den aktuellen Tabellensechzehnten der Ligue 1 stand er in der laufenden Spielzeit in drei Partien auf dem Platz.