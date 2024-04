Wegen Saarbrücken? Menzel verlässt Klagenfurt zum Saisonende

Torhüter Phillip Menzel wird Austria Klagenfurt mit Saisonende verlassen und voraussichtlich zum 1. FC Saarbrücken wechseln.

Nach vier Jahren am Wörthersee wird Torhüter Phillip Menzel den SK Austria Klagenfurt mit Saisonende verlassen. Das teilte der Kärntner Bundesligist am Dienstag auf seiner Homepage mit. Demnach wolle der 25-Jährige, der 2020 vom VfL Wolfsburg zu Klagenfurt wechselte und mit der Austria umgehend in die Bundesliga aufstieg, "eine neue Herausforderung annehmen".

Diese dürfte Menzel in die 3. deutsche Liga führen. Laut Informationen der "Kronen Zeitung" soll sich der Torhüter mit dem 1. FC Saarbrücken einig sein. Menzel kennt FCS-Trainer und -Manager Rüdiger Ziehl aus gemeinsamen Tagen bei Wolfsburg. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht.

In Klagenfurt hat man indes bereits auf Menzels Abgang reagiert. Simon Spari wechselt vom Zweitligisten Floridsdorfer AC zu den Kärntnern und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. "Es war immer mein Traum, in der Bundesliga zu spielen und ich werde alles dafür tun, um ihn mir zu erfüllen", meinte der 21-Jährige.