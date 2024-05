Schwacher Trost für Grüll: Die ÖFB-Cup-Torschützenkönige seit 2000

2012/13: Ruben Rivera (WAC, 6 Tore)

In der Bundesliga hinterließ der Spanier mit drei Toren in 38 Spielen keinen bleibenden Eindruck, die Trophäe für den besten Cup-Torschützen erinnert ihn an seine Highlights in Österreich. Zwei Tore gegen Ostbahn XI, drei gegen den GAK und eines beim Cup-Aus gegen die Austria. GEPA pictures