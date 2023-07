Ullrich rettet ein 1:1 bei der Seoane-Premiere

Borussia Mönchengladbach ist im ersten Testspiel der Vorbereitung nicht über ein 1:1 bei Regionalliga-Aufsteiger FC Wegberg-Beeck hinausgekommen. Für den Ausgleich sorgte der von Hertha BSC gewechselte Lukas Ullrich.

Auf die zwei neuesten Borussen mussten die über 3000 Zuschauer im Waldstadion des SC Wegberg-Beeck verzichten. Franck Honorat und Tomas Cvancara, deren Transfers im Laufe der Woche abgeschlossen wurden, fehlten beim ersten Testspiel der Fohlen, das zugleich die Premiere von Gerardo Seoane auf der Gladbacher Trainerbank bedeutete. Noch nicht mit dabei war auch Nico Elvedi, der erst seit Mittwoch wieder zurück im Borussia-Park ist und noch individuell trainiert.

Seoane ordnete seine Elf in einer 4-2-3-1-Formation an, wobei Neuzugang Grant-Leon Ranos (FC Bayern) in der Spitze agierte. Dahinter spielte Alassane Plea in der Mitte der offensiven Dreierreihe, Patrick Herrmann kam über die rechte, Yvandro Borges Sanches über die linke Seite.

Gladbach begann gegen den Regionalliga-Aufsteiger wie erwartet mit sehr viel Ballbesitz und erspielte sich die ersten Möglichkeiten. In der 6. Minute scheiterte Plea nach einem feinen Chipball von Stefan Lainer an Keeper Ron Meyer, nur eine Minute später traf Herrmann nach einer Hereingabe von Borges Sanches den Ball nicht richtig und legte die Kugel am Tor vorbei.

Über die Außen wurde der Bundesligist am gefährlichsten. Vor allem Borges Sanches gefiel mit einigen guten Aktionen. Die beste Chance auf die Führung besaß in der 32. Minute Herrmann, der eine Flanke von Christoph Kramer (nach Doppelpass mit Borges Sanches) direkt nahm, jedoch an Meyer scheiterte.

Wie es besser geht, zeigten dann die Gastgeber: Nach einer Flanke von links landete der Ball in der Mitte bei Marc Kleefisch, der aus der Drehung gekonnt abschloss - das überraschende 1:0.

Runderneuerte Elf zur zweiten Hälfte

Zur zweiten Hälfte brachte Seoane eine komplett neue Elf. Mit dabei in Robin Hack ein weiterer Sommerzugang, der auch fast den Ausgleich besorgt hätte: Der Distanzschuss des früheren Bielefelders klatsche aber nur oben auf die Latte (60. Minute).

Die Bilder ähnelten dem Geschehen vor der Pause. Viel Gladbacher Ballbesitz, vielversprechende Vorträge über den (linken) Flügel und dem offensiv auffälligen Lukas Ullrich, allerdings auch zu wenig Konsequenz und große Ungenauigkeiten im Abschluss. Schwach vor allem auch die Versuche aus der Distanz.

So liefen die Borussen dem Rückstand lange hinterher - bis es dann doch passierte: Eine verunglückte Flanke von Ullrich von links segelte, wohl mit Windunterstützung, ins lange Eck, das kuriose 1:1. Der Siegtreffer folgte nicht mehr, die Borussia musste sich bei der Seoane-Premiere mit dem Unentschieden begnügen.