Wechsel zu Messi, Suarez und Co.: Gressel unterschreibt in Miami

Julian Gressel bleibt der MLS erhalten. Der 30-jährige Mittelfranke war seit Mitte Dezember auf Vereinssuche und hat nun bei Inter Miami einen Zweijahresvertrag unterschrieben. In Miami trifft er auf einige Weltstars.

"Es sind ein, zwei, drei Vereine da, die interessiert sind. Und ich denke, das wird dann schon irgendwie klappen", hatte Gressel noch Mitte Dezember im Podcast "kicker Daily" verraten, knapp einen Monat später hat er nun einen neuen Verein in den USA gefunden.

Aus familiären Gründen war der Plan des Mittelfeldspielers, der sieben Jahre in der Jugend der SpVgg Greuther Fürth verbracht hatte, in den Vereinigten Staaten zu bleiben. Das ist ihm nun gelungen. Wie er im kicker-Interview Anfang Dezember erzählte, sollte der neue Verein möglichst im Osten liegen - Miami liegt ganz im Südosten der USA, auch dieser Wunsch ist also in Erfüllung gegangen.

Gressel will seinen dritten Titel - diesmal mit Miami

"Ich freue mich sehr, mich so einem ehrgeizigen Verein wie Inter Miami anschließen zu können. Ich bin bereit, mich an die Arbeit zu machen und meine Erfahrung in dieser Liga zu nutzen, um meinen neuen Teamkollegen und diesem großartigen Verein zu helfen, seinen Traum vom Gewinn weiterer Titel zu verwirklichen", wird Gressel auf der Website des Vereins zitiert.

Seit seinem Wechsel zu Atlanta United im Jahr 2017 ist der Offensivallrounder voll im Profifußball angekommen und konnte 2018 mit Atlanta sowie 2023 mit der Columbus Crew jeweils die Meisterschaft in der MLS feiern.

Barça-Quartett sorgt für Furore

Nun als folgt das nächste Kapitel für Gressel, der bei Inter Miami einen Vertrag für zwei Spielzeiten mit der Option zur Verlängerung für eine weitere Saison unterschrieben hat. Beim Klub von David Beckham trifft der Deutsche, der mittlerweile sechs Länderspiele für die USA absolvieren konnte, auf eine ganze Reihe von Weltstars. Kein anderer MLS-Klub hat aktuell die Strahlkraft der Stadt im Süden Floridas.

Grund dafür ist das Quartett bestehend aus Jordi Alba, Sergio Busquets, Lionel Messi und Luis Suarez, das gemeinsam bei Barça für Furore sorgte und von Beckham in Miami wieder zusammengeführt wurde.

Auf diese Weltstars wird Gressel ab sofort im Training treffen und dann Seite an Seite ab der kommenden Saison auf dem Platz stehen. Beginn der neuen Spielzeit ist in der MLS der 22. Februar.