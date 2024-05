Was Nagelsmann von Kroos erwartet - und wer sein Vertreter ist

Auf Rückkehrer Toni Kroos ruhen viele deutsche Hoffnungen für die anstehende Heim-EM. Bundestrainer Julian Nagelsmann erhofft sich vom königlichen Dirigenten ganz konkrete Dinge.

Als Julian Nagelsmann am Donnerstag seinen Kader für die Heim-EM verkündete, erzählte er auch davon, wie sich eine Umarmung mit Toni Kroos anfühlt. "Der ist wie Stahl, hat immer noch einen unfassbaren Körper", schwärmte der 36-Jährige vom 34-Jährigen. Man müsse sich, darauf hatte eine Journalisten-Frage abgezielt, also keine Sorgen machen, dass Kroos bei Real Madrid nur etwa jedes dritte Spiel durchspielt. "Er ist in der Lage, jedes Spiel durchzuspielen", stellte Nagelsmann für die EM in Aussicht.

Podcast Wie gut ist dieser EM-Kader - und wer wird gestrichen? Der vorläufige Kader für die Heim-EM steht fest. Gemeinsam mit kicker-Chefreporter Oliver Hartmann besprechen wir die wichtigsten Personalien und Entscheidungen, die Bundestrainer Nagelsmann am Mittag vorstellte. Außerdem: Diskussionen um eine VAR-Abschaffung in der Premier League - und eine Feel-Good-Story in Berlin. alle Folgen

Wenn er bei den Königlichen in einigen Schlussphasen ausgewechselt wird, hat der Mann, der über sich selbst sagte, dass er sich körperlich in der besten Verfassung seit Jahren befindet, sein Werk in der Regel längst verrichtet. Das Werk des absoluten Dirigenten, der aus der erfolgreichsten Vereinsmannschaft Europas seit Jahren nicht mehr wegzudenken ist. Und in welcher Rolle soll der Weltmeister von 2014 Deutschland bei der anstehenden Europameisterschaft dirigieren?

"Im Normalfall verliert er keinen Ball", beschrieb Nagelsmann den erneuten Champions-League-Finalisten. "Ich erwarte von ihm, dass er für alle Spieler auf dem Feld eine Unterstützung ist." Kroos sei ein Spieler, "der anderen Spielern durch seine Ruhe am Ball extrem hilft", so Nagelsmann: "Ein Spieler, der bei allen das Bewusstsein schafft: 'Ihn kann ich anspielen.'

Lange Gespräche nach dem Abendessen

Als Führungsspieler gehe Kroos zudem voran, indem er absoluten Trainingswillen zeige, so der Bundestrainer. "Es war noch nie so, dass er rausgenommen werden wollte." Dass Kroos manche Einheiten nur zur Hälfte mitmacht, um sich mit seinen inzwischen 34 Jahren eher schonend zu regenerieren, komme nicht vor. "Er hat gar keine Probleme, ist topfit", versicherte Nagelsmann.

Kroos' wertvoller Beitrag ist allerdings längst nicht nur auf den Fußballplatz beschränkt. "Er ist total normal, bodenständig, war im März einfach Teil der Gruppe und kein Satellit, der einfach sein Ding macht", berichtete Nagelsmann. "Wenn sich Spieler nach dem Abendessen noch lange unterhalten haben, war er immer dabei." Er, der Mann, der für alle eine Anlaufstelle ist.

Als ganz besondere Anlaufstelle sieht Nagelsmann den Nationalmannschafts-Rückkehrer, dessen Vertretung laut dem Bundestrainer Pascal Groß wäre ("Er verkörpert sehr viel von Toni"), für den jungen Münchner Aleksandar Pavlovic. "Bei ihm erhoffe ich mir, dass Toni ihn ein bisschen an die Hand nimmt und ihm ein paar Dinge erklärt." Für die WM 2026, die Nagelsmann für den DFB noch verantworten soll, steht Kroos nämlich aller Voraussicht nach nicht mehr zu Verfügung.