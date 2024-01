"Was ist, wenn was passiert?" - Enochs will personell nachlegen

Jahn Regensburg hat erstmals seit September wieder ein Spiel verloren. Doch das ist nicht der Grund, warum Trainer Joe Enochs über Personalverstärkungen nachdenkt.

Dass der SSV Jahn im Winter auf dem Transfermarkt aktiv wird, war eigentlich gar nicht geplant. Wegen des Todes von Agyemang Diawusie und der Verletzung von Eric Hottmann mussten die Regensburger aber handeln. Nun kann es sein, dass es nach Erik Tallig und Valdrin Mustafa sogar einen dritten Neuen geben wird.

Nach der Knieverletzung von Stammkeeper Felix Gebhardt, dessen Meniskus lädiert ist, braucht es nun womöglich einen weiteren Torhüter. Dass der Jahn sich noch umschaut und eventuell doch noch auf dem Transfermarkt zuschlagen könnte, will Jahn-Coach Joe Enochs aber auf keinen Fall als ein Zeichen gegen Gebhardts Keeper-Kollegen Alexander Weidinger, der auch in Dortmund ran durfte, und Leon Cuk verstanden wissen. "Das hat nichts damit zu tun, dass wir kein Vertrauen in Weidi oder Cuk haben. Wir haben vollstes Vertrauen", erklärt der Regensburger Trainer. "Was ist aber, wenn noch was passiert?", weiß Enochs, dass man im Falle einer weiteren Verletzung ein richtiges Problem haben könnte. Bis 1. Februar sind Transfers noch möglich.

Weidinger hat seine Sache - wie schon gegen Verl (1:1) - auch in Dortmund gut gemacht (kicker-Note 2,0), konnte die erste Niederlage des Jahn seit 23. September (1:2 gegen Sandhausen) aber nicht verhindern. Bei Ole Pohlmanns Elfmeter war er chancenlos.

"Wohin soll Breunig seine Hand bringen?"

Es war ein umstrittener Elfmeter in der 67. Minute. Nachdem Louis Breunig den Ball im Fallen an den Arm bekommen hatte, zeigte Schiedsrichter Felix Bickel auf den Punkt. Enochs konnte dies nicht nachvollziehen: "Gegen den SC Verl war es am Samstag zu einer ähnlichen Situation gekommen, da hieß es Stützhand und somit kein Elfmeter. Heute ist es dann einer. Wohin soll Louis Breunig seine Hand im Fallen bringen?", sagte er bei "MagentaSport".

Die Niederlage hatte für den Jahn Konsequenzen. Dynamo Dresden zog in der Tabelle durch ein 2:0 in Mannheim vorbei und ist nun neuer Spitzenreiter. Und der Vorsprung der Oberpfälzer auf den Ligadritten Ulm schmolz auf sieben Punkte zusammen. Am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen den abstiegsbedrohten Mitabsteiger Arminia Bielefeld wollen die Regensburger wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Neben Gebhardt und Hottmann fehlt dann auch Mittelfeldspieler Dominik Kother wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt.