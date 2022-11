"Was ist das hier? Keine Arme, keine Schokolade?" - Löhmannsröbens massiver Ärger

Nach dem kurzen Aufbäumen beim 4:3-Sieg gegen Osnabrück war in Mannheim schon wieder Schluss mit dem Aufwärtstrend. Jan Löhmannsröben nagte vor allem mit einer Situation und gab sich im Interview nach der Partie emotional.

"Wir brauchen Punkte", ruft FSV-Trainer Joseph Enochs nach der 1:2-Niederlage in Mannheim aus. Die Zwickauer wollten eigentlich den vom vergangenen Wochenende hart erkämpften 4:3-Erfolg gegen den VfL Osnabrück unterstreichen und waren auch lange auf einem guten Weg. Aber eben nur lange. SVW-Stürmer Pascal Sohm war es, der Zwickau in der 90. Minute mitten ins Herz traf und ihnen das Remis nahm. "Wir sind gut beraten, in Dresden was mitzunehmen", stellt Enochs nach der Niederlage am Magenta-Sport-Mikrofon fest. Die Sachsen haben sich nicht von der Stelle bewegt und stehen noch immer auf dem unbeliebten 17. Tabellenplatz.

Löhmannsröben zwischen Emotionalität und Unverständnis

Sichtlich emotional zeigte sich Abwehrchef Jan Löhmannsröben, der aufgrund seines vermeintlichen Handspiels den Freistoß verursachte, der letztendlich zur 1:0-Führung für die Mannheimer verhalf: "Ich bin absolut gebrochen gerade." Angesprochen auf die offensichtlich falsch bewertete Situation von Referee Nico Fuchs wird der 31-Jährige deutlich: "Ja also bitte - willste mich verarschen, Alter? Was ist das hier? Keine Arme, keine Schokolade oder wat?" Weiter sagt er: "Ich habe dem Schiri noch gesagt, ich spiel den Ball erst mit der Brust. Ich habe die Arme zum Bewegen... Wir müssen uns halt verlassen, dass die Schiris ihren Job machen. Wir können jetzt hier rumheulen, aber wir haben in drei Tagen gegen Dynamo ein Ost-Derby." Seine Devise: "Punkten, punkten, punkten - damit wir wieder über den Strich kommen."

Der FSV zeigte eine leidenschaftliche und kämpferische Leistung gegen den Favoriten aus Mannheim, einzig und allein die mangelnde Standardgefahr war einer der Knackpunkte im Zwickauer Spiel. So heißt es nun: Punkte sammeln gegen die SGD, damit das Enochs-Team mit einem guten Gefühl in die WM-Pause geht.