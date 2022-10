"Was er macht, hat Hand und Fuß": Flicks Lob für Füllkrug

Die Weltmeisterschaft rückt näher, Bundestrainer Hansi Flick muss sich Gedanken machen, wen er mitnimmt. Hoffnung machte er nun Niclas Füllkrug und Mats Hummels.

Das Thema Niclas Füllkrug und die deutsche Nationalmannschaft nahm in den vergangenen Wochen gehörig Fahrt auf. Der Bremer Angreifer befindet sich in absoluter Sahneform, hat in neun Spielen schon achtmal getroffen und ist damit aktuell der beste Torjäger der Bundesliga.

Es gibt nicht wenige, die sich für eine WM-Nominierung Füllkrugs aussprechen. "Ich habe ihn gestern gesehen. Was er macht, hat Hand und Fuß. Aber es ist so, dass wir noch ein bisschen Zeit haben, step by step. Er hat jetzt einen sehr guten Lauf und ich finde, er macht es richtig gut und gibt ein Element für unsere Mannschaft, das wir so in der Form nicht haben. Wir sehen einige Spieler auf dieser Position in der Bundesliga, die uns eventuell im 26er-Kader verstärken können", so Flick bei "Sky" vor dem Topspiel zwischen Dortmund und Bayern.

Am Freitagabend in Sinsheim hatte der Bremer Angreifer beim 2:1-Erfolg mal wieder eine Hauptrolle. Das 1:0 seines kongenialen Sturmkollegen Marvin Ducksch bereitete Füllkrug vor, den Siegtreffer per Elfmeter besorgte er kurz vor Schluss selbst. "Er bringt eine gewisse Qualität mit, die wir so in der Form nicht haben. Er und Ducksch verstehen sich richtig gut, normalerweise ist es ja eher umgekehrt, dass Ducksch derjenige ist, der vorbereitet und er vollstreckt - aber gestern war das richtig gut", so Flick, der bestätigte, dass "Lücke" natürlich ein Kandidat für den 26er Kader sei.

Flick: Regelmäßiger Austausch mit Hummels

Ein Kandidat ist auch Mats Hummels, der im Gegensatz zu Füllkrug schon reichlich Länderspiele für die A-Nationalmannschaft absolviert hat (76 Partien, fünf Tore). "Ich freue mich, dass Mats in so guter Form ist", sagte Flick. Er stehe im regelmäßigen Austausch mit den Abwehrspezialisten, so der DFB-Chefcoach.

Mitte Oktober darf Flick eine Liste von maximal 55 Spielern bei der FIFA abgeben. Seinen 26er Kader für Katar wird er voraussichtlich am 10. November nominieren. Die WM in Katar startet für Deutschland am 23. November (14 Uhr) mit der Partie gegen Japan. In der Gruppe E sind außerdem noch Spanien und Costa Rica.