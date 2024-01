Warum Liverpool nicht frühzeitig mit van Dijk, Salah und Alexander-Arnold verlängert hat

Jürgen Klopp wird Anfield im Sommer verlassen. Was geschieht mit der Mannschaft? Gleich drei Topspieler haben lediglich Verträge bis 2025, Klopp verriet nun, warum die Reds nicht schon gehandelt haben.

Virgil van Dijk besitzt in Liverpool noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025, allerdings hatte er zuletzt in einem Interview gesagt, dass er nicht wisse, ob er nach Klopps Abgang weiterhin Teil des Vereins sein werde. Der Niederländer betonte dabei, dass auf den Verein nun eine schwere Aufgabe zukomme, da man nicht nur den Trainer ersetzen müsse, sondern auch Teile des Staffs.

"Ich bin neugierig, in welche Richtung sich alles entwickeln wird", ergänzte der 32-Jährige und verriet: "Wenn das geklärt ist, werden wir meine Situation betrachten." Nach diesen Aussagen gab es wenig überraschend rasch wilde Spekulationen über einen möglichen Abgang des Innenverteidigers, der seit 2017 in Anfield spielt und sich in den vergangenen Jahren (226 Spiele, 19 Tore) zu einem Gesicht und einer Identitätsfigur der Reds entwickelt hat.

Podcast Drei Niederlagen, nur ein Transfer: Wie will RB Leipzig angreifen? Drei Spiele, drei Niederlagen für RB Leipzig. Das Saisonziel Champions League ist in Gefahr. Wie ist die Stimmung? Das fragen wir kicker-Reporter Oliver Hartmann. alle Folgen

Klopp reagierte nun darauf und verwies vor dem Ligaspiel gegen Chelsea am Mittwoch auf den medialen Druck, der auf seine Spieler nach Bekanntwerden seines Aus einwirkt. "Es war klar, dass die Außenwelt den Spielern keine Sekunde Zeit geben würde, das zu verarbeiten", sagte Klopp und ergänzte: "Vor einer Woche, als noch niemand von meiner Entscheidung wusste, hatte er noch 18 Monate Vertrag - und niemand hat gefragt."

Klopps Aufforderung: "Gebt den Jungs eine Pause"

"Gebt den Jungs eine Pause", forderte Klopp die Medienvertreter auf und betonte mit Blick auf van Dijk, dass dieser nicht rausgegangen sei, um über seine Vertragssituation zu sprechen, vielmehr sei er explizit gefragt worden. "Es geht immer um die Fragen und die müssen wir beantworten", so Klopp weiter und stellte klar: "Schreibt, was ihr wollt. Dieser Klub ist zu 100 Prozent stabil. Ich würde anraten, gelassen zu bleiben."

Neben van Dijk gehen auch Mo Salah (31) und Trent Alexander-Arnold (25) im kommenden Sommer in ihr "letztes" Jahr mit dem FC Liverpool. Klopp betonte, dass man aus Anstand mit dem Trio nicht schon verlängert habe, weil man warten wollte, bis die Spieler über die Entscheidung ihres Trainers, den Klub im Sommer zu verlassen, Bescheid wüssten.

"Der Klub wusste seit einer Weile von meiner Entscheidung und hätte die Zeit nutzen können, um die Spieler zu binden", erklärte Klopp und stellte sich dann vor, wie seine Spieler reagiert hätten, wenn es so gelaufen wäre. "Ich hätte dann gesagt: 'Ach so, ich bin dann nicht mehr hier', und die so: 'Was? Niemand hat uns das gesagt' - so kann man nicht arbeiten."

Klopp zeigte auch Verständnis für seine Spieler, die Klarheit über die Perspektiven haben möchten. Dafür gebe es aber ausreichend Zeit - und: "Diese Spieler lieben es, hier zu sein und es ist nicht so, als wären sie mit einem Fuß aus der Tür. Die Jungs lieben diesen Ort, das weiß ich ganz sicher."