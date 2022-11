Warum Liverpool der wahrscheinlichste Bayern-Gegner ist

Nur vier Gegner kommen für den FC Bayern bei der Auslosung des Champions-League-Achtelfinals infrage. Vor allem der FC Liverpool ist ein heißer Kandidat.

Sechs Spiele, sechs Siege, 18:2 Tore: Sieht man einmal über die beiden Gegentore bei Viktoria Pilsen hinweg, hat der FC Bayern die Champions-League-Gruppenphase mit einer makellosen Bilanz abgeschlossen. Finanziell bringt das Zusatzprämien in Millionenhöhe, doch wie viel ist der Gruppensieg sportlich wert?

Die Gruppensieger haben die Garantie, bei der Auslosung der acht Achtelfinalpaarungen am Montag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) in Nyon einem Gruppenzweiten zugelost zu werden, wobei Erstere das Rückspiel zuhause bestreiten dürfen. Die möglichen Gegner für den FC Bayern haben es allerdings teilweise trotzdem in sich.

Für Bayern gibt es nur vier mögliche Gegner - für Liverpool auch

Weil Duelle mit anderen Bundesligisten und Gruppengegner Inter Mailand ausgeschlossen sind, kommen nur noch vier Kontrahenten für den deutschen Rekordmeister infrage: der FC Liverpool, Paris St. Germain, Club Brügge und die AC Mailand. Es droht also schon früh ein Aufeinandertreffen mit dem Vorjahresfinalisten aus England oder mit Kylian Mbappé, Lionel Messi & Co., die am Mittwochabend den Gruppensieg in letzter Sekunde noch Benfica Lissabon überlassen mussten.

Ein Duell mit Liverpool ist sogar am wahrscheinlichsten - das bringen die Einschränkungen mit sich. Denn: Die Reds um Trainer Jürgen Klopp haben als einziger Klub im Topf der ungesetzten Mannschaften ebenfalls nur vier mögliche Gegner. Tottenham, Chelsea und ManCity kommen als Premier-League-Konkurrenten nicht infrage, und Napoli war in derselben Gruppe. Es bleiben für die Reds also nur Bayern, der FC Porto, Benfica und Titelverteidiger Real Madrid übrig.

Das macht die Paarung Bayern-Liverpool zur wahrscheinlichsten bei der Auslosung. Zuletzt gab es diese Begegnung im Champions-League-Achtelfinale der Saison 2018/19, als die Reds - noch mit Sadio Mané - nach einem torlosen Remis zuhause in München mit 3:1 gewannen.

Zieht Dortmund, Frankfurt oder Leipzig Napoli?

Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig können dagegen auf alle Gruppensieger treffen, abgesehen vom FC Bayern und ihrem jeweiligen Gruppengegner. Wenn einer aus dem Trio Neapel ziehen sollte, wäre das keine große Überraschung: Für den Serie-A-Spitzenreiter kommen als Achtelfinalgegner nur Brügge, PSG und besagtes Bundesliga-Trio infrage.