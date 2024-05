Warum die Kiteishvili-Sperre für Sturm ein schlechtes Omen ist

Bei allen drei Bundesliga-Saisonniederlagen des SK Sturm Graz stand Otar Kiteishvili nicht am Feld. Ausgerechnet beim Meisterschaftsfinale gegen Austria Klagenfurt fehlt der Georgier erneut.

Gegen den LASK stellte Otar Kiteishvili (kicker-Note 1,5) einmal mehr unter Beweis, warum er für den SK Sturm Graz aktuell so wertvoll ist. Mit seinen Bundesliga-Saisontoren acht und neun hätte der georgische Spielmacher die Steirer am Sonntag beinahe im Alleingang zum Titel geschossen, wegen des Ausgleichstreffers von Marin Ljubicic (77./Elfmeter) muss Sturm nun aber eine weitere Woche zittern. Vor dem letzten Spieltag beträgt der Vorsprung auf Red Bull Salzburg zwei Punkte.

Am kommenden Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) hat Sturm im Heimspiel gegen Austria Klagenfurt den zweiten Matchball. Ausgerechnet der zuletzt in Hochform agierende Kiteishvili wird gegen die Kärntner, für die es im Fernduell mit Hartberg noch um den fünften Platz geht, jedoch fehlen: Der 28-Jährige sah gegen den LASK nach einem Foulspiel an George Bello (57.) seine neunte Gelbe Karte und ist gegen Klagenfurt somit gesperrt.

"Es tut uns natürlich weh, wenn Otar nicht spielt", meinte Abwehrchef Gregory Wüthrich über den Ausfall des Spielmachers. "Aber wir sind eine gute Mannschaft und werden ihn hoffentlich ersetzen können." Gelingen soll dies "im Kollektiv", wie Cheftrainer Christian Ilzer mit einem Fingerzeig auf seinen Kopf betonte: "Der Plan, wie das geht, ist da drinnen."

Gorenc Stankovic kehrt zurück

Dennoch fehlt Sturm am Sonntag mit Kiteishvili jener Spieler, der für die Grazer am schwersten zu ersetzen ist. Das zeigt auch ein Blick auf die Statistik: Bei allen drei Bundesliga-Saisonniederlagen der Schwarz-Weißen stand der Georgier nicht auf dem Feld. Im Herbst fiel Kiteishvili sowohl gegen Austria Wien (0:1) als auch beim LASK (1:3) wegen Achillessehnenproblemen aus, das erste Meistergruppen-Duell mit Salzburg (0:1) verpasste er aufgrund einer Wadenverletzung.

Die gute Nachricht für Sturm: Mit Jon Gorenc Stankovic kehrt gegen Klagenfurt der Stabilisator im defensiven Mittelfeld nach seiner Rot-Sperre zurück. Niklas Geyrhofer (kicker-Note 4,5) wusste diese Rolle gegen den LASK nur unzureichend zu erfüllen.

