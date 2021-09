"Waren einfach zu ungenau": Maaßen erklärt den glanzlosen BVB-Sieg gegen Havelse

Am Sonntag sicherte sich die Zweitvertretung des BVB gegen den TSV Havelse drei Punkte mit einem Wermutstropfen. Coach Enrico Maaßen lobte die Einstellung und erklärte die fehlende Offensiv-Power.

In der ersten Halbzeit hat keines der beiden Teams eine Torchance verbucht. BVB-II-Trainer Maaßen sah im Interview bei "MagentaSport" dabei das Problem, dass "der letzte Pass nicht gestimmt hat. Wir sind in unsere Räume gekommen, waren aber einfach zu ungenau - und das hat das Spiel nicht so ansehentlich gemacht."

Obendrein führte der Coach an, dass es "viele Umschaltsituationen und Fouls" gab. Am Ende der ersten Hälfte sogar ein härteres: "Pasalic hat sich schwerer verletzt. Der Fuß ist dick und er kann ihn nicht bewegen." Der Kroate musste in der 43. Spielminute nach einem harten Einsteigen von Julius Langfeld an der eigenen Eckfahne das Feld verlassen und humpelte in die Kabine.

Geduld war der Schlüssel zum Erfolg

Nachdem der Dortmunder Aktivposten in den Katakomben verschwand, stellten die Dortmunder in der Pause um und hatten dann "mehr Zugriff im Zentrum". Aus der Überlegenheit konnten die Dortmunder durch Richmond Tachie, der den 1:0-Siegtreffer erzielte, auch einmal an diesem Nachmittag Profit schlagen.

Der Torschütze stellte sich von Beginn an darauf ein, "Geduld zu beweisen. Irgendwann mussten wir sie dann knacken und haben das Tor geschossen." Am kommenden Wochenende wartet für die auf Rang 3 stehenden Schwarz-Gelben nun das Spitzenduell mit Tabellenführer Magdeburg, bei dem der Angreifer "zwei spielstarke Mannschaften erwartet. Ich freue mich schon!"

Anpfiff der Partie ist am Samstag um 14 Uhr.