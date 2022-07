Wann steigt Köln ein? Alle Infos zur Europa Conference League 2022/23

Die Europa Conference League geht in ihre zweite Saison - diesmal mit dem 1. FC Köln. Alle Infos zu Terminen, Auslosungen und TV-Übertragung 2022/23.

Der 1. FC Köln nimmt 2022/23 an der Europa Conference League teil, José Mourinho gewann die erste Ausgabe mit der AS Rom. imago images (2)

Die AS Rom hat die erste Ausgabe der Europa Conference League gewonnen. 2022/23 darf sie deshalb in der Europa League an den Start gehen. Wer wird der zweite Titelträger des jungen UEFA-Wettbewerbs? Auch der 1. FC Köln ist in der Verlosung. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Saison.

Was sind die wichtigsten Termine der Europa Conference League 2022/23?

Die erste Qualifikationsrunde beginnt bereits am Dienstag, die Gruppenphase dann im September. Gespielt wird - abgesehen von wenigen Ausnahmen - wie gewohnt donnerstags. In der Regel wird um 18.45 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen.

1. Qualifikationsrunde: 5./6./7. und 12./14. Juli 2022

2. Qualifikationsrunde: 20./21. und 26./27./28. Juli 2022

3. Qualifikationsrunde: 4. und 11. August 2022

Play-offs: 18. und 25. August 2022

1. Spieltag der Gruppenphase: 8. September 2022

2. Spieltag der Gruppenphase: 15. September 2022

3. Spieltag der Gruppenphase: 6. Oktober 2022

4. Spieltag der Gruppenphase: 13. Oktober 2022

5. Spieltag der Gruppenphase: 27. Oktober 2022

6. Spieltag der Gruppenphase: 3. November 2022

K.-o.-Runden-Play-offs: 16. und 23. Februar 2023

Achtelfinale: 9. und 16. März 2023

Viertelfinale: 13. und 20. April 2023

Halbfinale: 11. und 18. Mai 2023

Finale: 7. Juni 2023

Wann steigt der 1. FC Köln in die Europa Conference League ein?

Die Kölner, die sich als Bundesliga-Siebter für den Wettbewerb qualifiziert haben, sind erstmals in den Play-offs gefordert, also am 18. und 25. August. Auch deshalb spielen sie an den ersten sieben Bundesliga-Spieltagen gleich fünfmal sonntags. In Hin- und Rückspiel geht es dann um einen Platz in der Gruppenphase und damit sechs weitere garantierte Europapokalspiele.

Wann werden die einzelnen Runden der Europa Conference League ausgelost?

Für den 1. FC Köln wird es am 2. August erstmals spannend, dann wird der Gegner in den Play-offs ermittelt.

Auslosung 1. Qualifikationsrunde: 14. Juni 2022

Auslosung 2. Qualifikationsrunde: 15. Juni 2022

Auslosung 3. Qualifikationsrunde: 18. Juli 2022

Auslosung Play-offs: 2. August 2022

Auslosung Gruppenphase: 26. August 2022

Auslosung K.-o.-Runden-Play-offs: 7. November 2022

Auslosung Achtelfinale: 24. Februar 2023

Auslosung Viertel- und Halbfinale: 17. März 2023

Wo findet 2023 das Finale der Europa Conference League statt?

Am Mittwoch, 7. Juni 2023, spielen die beiden Finalisten in der Eden-Arena in Prag, der Heimspielstätte von Slavia Prag, um den Titel. Der Gewinner erhält neben dem Pokal erneut einen Platz in der Europa League.

Welche bekannten Klubs nehmen 2022/23 an der Europa Conference League teil?

Außer den Kölnern sind unter anderem West Ham United, der FC Villarreal, die AC Florenz, OGC Nizza, der FC Basel, Rapid Wien, AZ Alkmaar oder Basaksehir Istanbul im Rennen. Weitere prominente Namen können über die Qualifikation in Champions und Europa League und nach der Europa-League-Gruppenphase hinzukommen, wenn die Gruppendritten in die Europa Conference League "absteigen".

Wer überträgt die Europa Conference League 2022/23 live in TV und Stream?

Die deutschen TV-Rechte an der Europa Conference League liegen weiterhin bei RTL. Die wichtigsten Spiele laufen deshalb auch 2022/23 bei RTL, Nitro und/oder der kostenpflichtigen Streamingplattform RTL+.