Wann kann der SC Magdeburg Meister werden?

Der SC Magdeburg ist in der Pole Position im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Am Samstag kommt es dabei zum Fernduell mit den Füchsen Berlin. Kann der SCM im Erfolgsfall schon den Titel feiern? Oder wann wäre es frühestens so weit?

Die Saison in der Handball-Bundesliga geht nach der Länderspielpause in die entscheidende Phase. Während am Tabellenende die Lizenzverweigerung für den HSV auch den Verlierer des Duells um den drittletzten Platz zwischen Bergischem HC und der HC Erlangen hoffen lässt, ist auch der Meisterschaftskampf noch nicht entschieden.

In der Pole Position im Titelrennen ist derzeit der SC Magdeburg. Der Pokalsieger könnte in dieser Saison das Quadrupel perfekt machen, denn neben dem Sieg im Super Globe hat der SCM auch noch die Chance auf die Meisterschaft und die Champions League.

Wann kann der SCM frühestens die Meisterschaft holen?

Auf den Tabellenführer warten aber noch stressige Wochen, denn der Klub hat noch zwei Nachholspiele in der Bundesliga. Wie der THW Kiel steht der SC Magdeburg derzeit bei 29 Spielen - Konkurrent Füchse Berlin hat bereits 31 Begegnungen absolviert.

Am Samstag steht für den SC Magdeburg das Duell in Nürnberg gegen Erlangen an. Und die Frage, die sich manche Fans nun stellen, lautet: Kann der Klub mit einem Sieg schon die Meisterschaft perfekt machen, wenn die Füchse Berlin zeitgleich bei der TSV Hannover-Burgdorf verlieren?

Die simple Antwort: Nein! In diesem Fall würden die beiden Teams zwar dann sechs Minuspunkte trennen. Sicher wäre die Meisterschaft für den SCM aber dennoch nicht: Schließlich muss die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert im Anschluss noch viermal ran - und kann somit theoretisch noch acht Minuspunkte einsammeln. Mit einem SCM-Sieg wäre aber der THW Kiel auch theoretisch aus dem Titelrennen, ebenso wie Flensburg bei einem weiteren Punktgewinn des SC Magdeburg.

Somit könnte es selbst im Falle einer Niederlage der Berliner erst in rund zwei Wochen eine Entscheidung geben. Dafür muss der SCM aber die Duelle mit Erlangen, Balingen und Leipzig meistern. Die Füchse könnten die Meisterschaft mit einem Sieg in Hannover noch hinauszögern - aber selbst mit Erfolgen gegen den BHC und in Eisenach angesichts von vier Punkten Rückstand nicht mehr verhindern.

Unabhängig von den Ergebnissen der Füchse kann der SCM die Meisterschaft spätestens am 30. Mai auswärts bei den Rhein-Neckar Löwen aus eigener Kraft perfekt machen und dann im letzten Heimspiel gegen Wetzlar mit seinen Fans entspannt feiern - allerdings wartet eine Woche später dann mit dem Final4 der Champions League gleich die nächste Titelchance.

Hat der Meisterkampf Auswirkung auf die European League?

Besonders brisant: Sofern am Magdeburg am 26. Mai wirklich die Meisterschaft perfekt machen würde, hätte der Zeitpunkt vielleicht auch Auswirkungen auf die Berliner - oder könnte zumindest für Unruhe sorgen.

Im Falle eines Sieges gegen die Löwen im Halbfinale der European League stünde an demselben Tag um 18 Uhr das Finale an. Somit wüsste die Truppe von Jaron Siewert wenige Minuten vor Anpfiff, ob die Meisterschaft futsch ist oder theoretisch weiter Hoffnung besteht.

Um diese Situation zu vermeiden, müssen die Berliner in Hannover gewinnen. Damit würden sie die Resthoffnung von der Meisterschaft offen halten und könnten sich voll und ganz auf das European League EHF Final Four konzentrieren.