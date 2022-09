"Wandelndes Trauerflor": Dänemark setzt Zeichen mit WM-Trikot

Die dänische Nationalmannschaft will bei der WM ein Zeichen gegen die Ausbeutung von Arbeitern und die Menschenrechtsverletzungen in Katar setzen. Deshalb wird eines der Trikots von "Danish Dynamite" ganz in Schwarz gehalten sein.

Ganz in Schwarz als Zeichen des Protests. Eines der Trikots der dänischen Nationalmannschaft. www.landsholdsshoppen.dk