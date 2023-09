Waldhof vor Südwest-Derby: "Wissen genau, wozu wir verpflichtet sind"

Für den SV Waldhof Mannheim steht nach der turbulenten Niederlage am vergangenen Sonntag gegen den SSV Ulm 1846 das Derby gegen Saarbrücken auf dem Programm. Rüdiger Rehm muss zwei gesperrte Stammkräfte ersetzen.

Das Unheil begann am letzten Spieltag beim 0:2 gegen den SSV Ulm 1846 für Waldhof Mannheim bereits in der 13. Spielminute, als Julian Riedels Grätsche im Mittelfeld früh zum Platzverweis für den Defensivspieler führte. Waldhof musste die Partie durch Laurent Jans' zweite Gelbe Karte ab der 86. Minute sogar zu neunt zu Ende spielen. Aufreger des Nachmittags war allerdings eine Szene außerhalb des Feldes: Ulms Ersatzspieler Nicolas Jann wurde beim Warmmachen vor der Waldhof-Kurve von einem Gegenstand am Kopf getroffen, die Partie daraufhin für rund acht Minuten unterbrochen.

Waldhof-Coach Rüdiger Rehm nach dem Wirbel am vergangenen Spieltag: "Zunächst mussten wir analysieren und aufarbeiten, was uns Sonntag widerfahren ist." Zum Auftritt seiner Mannschaft sagte der 44-Jährige, dass er vor allem in der Offensive Probleme sehe. Diese könnten sich am Samstag in Saarbrücken durch den Ausfall des gesperrten Jans, der als Außenverteidiger in dieser Saison bereits drei Torbeteiligungen verbuchen konnte, weiter erschweren.

Derby vor der Brust: "Sehr viel Traditionen in diesem Duell"

Im Hinblick auf das Aufeinandertreffen mit dem 1. FC Saarbrücken am Samstag (23.09., 14 Uhr, LIVE! bei kicker) und der Ankündigung der eigenen Anhänger, mit großer Stärke anzureisen, zeigt sich Rehm hoch motiviert: "Wenn 1800 Fans mitkommen, dann wissen wir genau, was uns erwartet und wozu wir auch verpflichtet sind", dabei gehe es für jeden Spieler darum, in den 90 Minuten alles abzurufen, was in ihnen stecke.

"Es ist ein Derby. In dem Fall liegen die Bundesländer zwar weit auseinander, trotzdem liegt sehr viel Tradition in diesem Duell." Vom Gegner erwartet der Cheftrainer Mannheims einen sehr ambitionierten Auftritt - Saarbrücken steht auf Platz sechs in der Tabelle und könnte mit einem Sieg weiter nach oben schielen.

Nach zwei Sperren in der Abwehr: Rehm gibt Entwarnung

Personell gibt es für Mannheim vor allem in der Abwehr Grund zur Sorge: Durch die Sperren von Riedel und Jans fallen zwei etatmäßige Stammspieler weg, im Training hat dann auch Luca Bolay leichte Probleme bekundet und wird deswegen die Reise nach Saarbrücken nicht mit antreten. "Alle anderen Spieler stehen zur Verfügung."

Um Ersatz für die ausfallenden Defensivmänner macht sich Mannheims Trainer weniger Sorgen. Man habe "die eine oder andere Möglichkeit", erklärt er und lobt Marcel Seegert, der gegen Ulm bereits nach 16 Minuten eingewechselt wurde und überzeugte. Malte Karbstein, der mittlerweile seit zwei Wochen wieder am Training teilnimmt, sieht Rehm außerdem als ernsthafte Option: "Ich wüsste nicht, warum er nicht spielen soll."

Bei der Torwartfrage lässt Rehm allerdings nicht so tief blicken. Jan-Christoph Bartels, der in den ersten beiden Partien noch zwischen den Pfosten stand und sich gegen Lübeck verletzte, sei zwar wieder fit, ob er den seitdem im Kasten stehenden Lucien Hawryluk direkt wieder ersetzten werde, bleibe aber offen. Der Ersatzmann habe "seine Aufgabe absolut erfüllt, Leistung gebracht und Druck ausgeübt. Das ist, was ich von jedem erwarte."