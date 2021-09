Waldhof Mannheim testet Flügelspieler Feigenspan

Der 26-jährige Mike Feigenspan, der zuletzt beim KFC Uerdingen unter Vertrag stand, wird im Probetraining bei Waldhof Mannheim getestet.

Mit Feigenspan könnte sich Mannheim offensiv noch einmal verstärken. Der 26-Jährige durchlief die Jugendmannschaften des KSV Hessen Kassel und der Borussia aus Mönchengladbach. Anschließend brachte es der Angreifer auf insgesamt 75 Drittliga-Partien bei seinen Stationen in Braunschweig und Uerdingen.

Nach dem Zwangsabstieg des KFC in die Regionalliga hatte Feigenspan keinen neuen Vertrag erhalten und ist derzeit vereinslos. Bei guten Leistungen in den Probetrainingseinheiten, könnte Feigenspan die Offensive der Mannheimer in der aktuellen Saison verstärken. Nach sieben Spielen steht Mannheim momentan auf Tabellenplatz sechs.